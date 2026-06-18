Directo | Foro La Región “Entorno macrofinanciero global con foco en la economía española”, con Luciana Taft, consultora de AFI

El Foro La Región se convierte este jueves en el epicentro del debate económico con una nueva sesión del Memorial Emilio Ontiveros. A partir de las 13:30 horas, el restaurante Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo acoge la conferencia de Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), bajo el título “Entorno macrofinanciero global con foco en la economía española”. La cita servirá para examinar a fondo las dos caras de la realidad nacional: un país que lidera el crecimiento en la zona euro gracias al empleo y el consumo, pero que oculta importantes fallas en su estructura.

Durante su intervención, Taft diseccionará la desconexión entre los grandes datos macroeconómicos y la calle, advirtiendo que, mientras el PIB general avanza, la desigualdad empeora y el crecimiento per cápita se estanca. La experta pondrá el foco sobre la falta de inversión privada, la baja productividad y el gran cuello de botella que supone el mercado inmobiliario, factores que amenazan con lastrar el desarrollo a largo plazo. Siga en directo un análisis crítico que desvelará los límites del modelo actual y que servirá, asimismo, para rendir homenaje al legado del histórico economista Emilio Ontiveros.

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Aquí puedes ver en directo esta nueva edición del Foro La Región.