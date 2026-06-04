Directo | Foro La Región "Rally de Ourense: pasión, historia y futuro" con Javier Pardo, Iván Ares y "Cohete" Suárez
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El Foro La Región Memorial Estanislao Reverter y Antonio Coleman reúne a Javier Pardo, Rubén Iván Ares y Cohete Suárez para analizar la actualidad y el futuro de los rallys.
El Foro La Región Memorial Estanislao Reverter y Antonio Coleman reúne este 4 de junio a destacados nombres del automovilismo español para analizar la actualidad y la evolución del mundo de los rallys.
Entre los participantes se encuentra Javier Pardo, uno de los pilotos gallegos más destacados de los últimos años. Subcampeón del ERC2 en 2021 y del ERC en 2022, compite actualmente en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) con un Skoda Fabia RS Rally2. También participa Rubén Iván Ares, campeón de España de rally en 2017 y 2021, además de campeón gallego en 2011 y 2014. El cartel se completa con José Antonio "Cohete" Suárez. El piloto asturiano es campeón del Campeonato de España de Rally de Tierra en 2017 y 2023, tricampeón del Súper Campeonato de España de Rally en 2021, 2023 y 2025.
La jornada acerca al público la experiencia de tres de los pilotos más relevantes del panorama nacional y aborda tanto la competición al más alto nivel como la evolución técnica y deportiva del automovilismo actual.
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