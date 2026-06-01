Tramos, mapa y horarios del Rally de Ourense 2026: guía del espectador

Ya se conoce la información sobre los tramos y kilómetros que los pilotos van a tener que recorrer en el 59 Rally de Ourense Recalvi. Una cita que cuenta para esta edición con cerca de 150 kilómetros distribuidos en seis tramos a doble pasada.

Al igual que en la edición del año pasado, donde el alaricano Javier Pardo se hizo con el triunfo, localidades como Taboadela, A Merca, Celanova, Toén, Amoeiro, San Amaro, Cenlle, Ribadavia y Arnoia, además de la propia ciudad de Ourense verán pasar por sus calles y carreteras a los mejores pilotos.

La prueba vuelve a ser puntuable para el Supercampeonato de España (S-CER) y verá el debut en esta temporada de Javier Pardo o a Cohete Suárez con su nueva escudería, una cita que promete mucha emoción.

Una cita que tendrá su tramos de mayor distancia en el TC 09 y TC 12 entre Cartelle y Toén con 14,61 kilómetros. Por otro lado, el tramo entre Ribadavia y Arnoia con 9,5 kilómetros de longitud es el más corto de esta edición.

Tramos cronometrados y horarios oficiales

Aquí te presentamos cuales son los doce tramos cronometrados que van a determinar al nuevo campeón del Rally de Ourense en su edición 59. A diferencia de la edición del año anterior, en el 2026 el Rally de Ourense presenta dos tramos cronometrados menos.

La jornada comienza el viernes a las 18:40 horas cuando arranque los 13,32 kilómetros del T01 de Amoeiro y tendrá su final el sábado con el TC 12 Cartelle-Toén arrancando a las 17:25 horas para determinar el desenlace de la carrera un año más.

A continuación te dejamos todos los horarios detallados, así como la distancia de cada tramo

Viernes, 12 de junio

TC 01: Amoeiro - 13,32 kilómetros - 18:40 horas

TC 02: San Amaro - Cenlle - 12,09 kilómetros - 19:25 horas

TC 03: Ribadavia - Arnoia - 9,5 kilómetros - 20:00 horas

TC 04: Amoeiro - 13,32 kilómetros - 22:30 horas

TC 05: San Amaro - Cenlle - 12,09 kilómetros - 23:15 horas

TC 06: Ribadavia - Arnoia - 9,5 kilómetros - 23:50 horas

Sábado, 13 de junio

TC 07 : Taboadela - 12,36 kilómetros - 10:25 horas

TC 08 : A Merca - Celanova - 12,74 kilómetros - 11:10 horas

TC 09 : Cartelle - Toén - 14,61 kilómetros - 12:05 horas

TC 10 : Taboadela - 12,36 kilómetros - 15:10 horas

TC 11 : A Merca - Celanova - 12,74 kilómetros - 15:55 horas

TC 12 : Cartelle - Toén - 14,61 kilómetros - 17:25 horas

Mapa general

Etapa del viernes: horarios y cierres de carreteras

La primera etapa del Rally de Ourense 2026 tiene lugar el viernes 12 de junio. Se disputan tres tramos a doble pasada y estos son los de: Amoeiro, San Amaro-Cenlle y Ribadavia-Arnoia. Una intensa jornada que se disputa en horario de tarde comenzando a las 18:40 horas.

Está prevista que el TC 06 Ribadavia-Arnoia que cierra la jornada comience a las 23:50 horas, volviendo a vivirse en la competición ourensana tramos nocturnos. Los pilotos serán exigidos en condiciones de poca visibilidad.

Durante toda la edición, las carreteras por las que discurren cada uno de los tramos van a cerrar 30 minutos antes del primer participante. Desde la organización se solicita a los aficionados que sigan las indicaciones y respeten los horarios establecidos.

Aquí te dejamos el mapa de la primera etapa de este Rally de Ourense Recalvi que celebra su 59 edición.

Mapa tramos día 1 59 Rally de Ourense Recalvi. | Rally Ourense Recalvi

TC 01 y 04 Amoeiro

Mapa tramo 1 y 4 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Racalvi

TC 02 y 05 San Amaro- Cenlle

Mapa tramo 2 y 5 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Recalvi 2026

TC 03 y 06 Ribadavia- Arnoia

Mapa tramo 3 y 6 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Recalvi

Etapa del sábado: la jornada decisiva

El sábado tiene lugar la segunda etapa del Rally de Ourense. Una jornada que decide al ganador y donde los pilotos dejan todo sobre el asfalto de las carreteras de Ourense para hacerse con el ansiado Afiador.

Una jornada en la que se espera acción desde las 10:25 horas cuando de comienzo el TC 07 de Taboadela. Los pilotos disputan de nuevo tres tramos a doble pasada donde quieren proclamarse campeón del Rally de Ourense Recalvi.

La jornada cierra en el TC 12 con los 14,61 kilómetros del tramo Cartelle-Toén donde puede decidirse el campeón con la salida del primer participante a las 17:25 horas.

Mapa día 2 Rally de Ourense Recalvi. | Rally Ourense Recalvi

TC 07 y 10 Taboadela

Mapa tramo 7 y 10 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Recalvi

TC 08 y 11 A Merca- Celanova

Mapa tramo 8 y 11 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Recalvi

TC 09 y 12 Cartelle-Toén

Mapa tramo 9 y 12 del Rally de Ourense Recalvi 2026. | Rally de Ourense Recalvi

Estos son los recorridos y tramos que decidirán al nuevo campeón del Rally de Ourense Recalvi en su 59ª edición.

Cortes de carretera previstos en la provincia de Ourense

A lo largo de los dos días de competición, la organización del Rally de Ourense Recalvi va a llevar a cabo diversos cortes de carreteras para el transcurso de la prueba. Todo con el objetivo de mantener la seguridad de pilotos y aficionados. El objetivo brindar un gran espectáculo en Ourense.

Cada tramo va a cerrar sus carreteras 30 minutos antes del paso del primer participante, tiempo suficiente para que los aficionados puedan encontrar el mejor sitio para disfrutar de una gran carrera.

Estos son los horarios donde ya no está permitido el paso de aficionados por tramo:

Viernes, 12 de junio

TC 01: Amoeiro - 18:10 horas

TC 02: San Amaro - Cenlle 18:55 horas

TC 03: Ribadavia - Arnoia 19:30 horas

TC 04: Amoeiro 22:00 horas

TC 05: San Amaro - Cenlle 22:45 horas

TC 06: Ribadavia - Arnoia 23:20 horas

Sábado, 13 de junio

TC 07 : Taboadela 09:55 horas

TC 08 : A Merca - Celanova 10:40 horas

TC 09 : Cartelle - Toén - 14,61 kilómetros - 12:05 horas

TC 10 : Taboadela 13:40 horas

TC 11 : A Merca - Celanova 15:25 horas

TC 12 : Cartelle - Toén 16:55 horas

Recomendaciones generales para los espectadores del Rally Ourense 2026

Para el aficionado a los rallys, el Rally de Ourense Recalvi es una de las citas más esperadas. Desde el jueves pueden interactuar con los pilotos en la firma de autógrafos y posterior ceremonia de salida. Durante las etapas, viven grandes momentos pero siempre bajo un marco de seguridad y donde deben respetar las normas.

Aquí te presentamos una serie de recomendaciones para disfrutar del Rally de Ourense como aficionado:

Durante el jueves en la firma de autógrafos se paciente , tú también podrás tener un recuerdo con la firma de los protagonistas

Preparate para cualquer clima . Se esperan días de calor por lo que una gorra, protector solar e hidratación son fundamentales . Ropa cómoda que te permita disfrutar y no olvides un paraguas para el sol o la lluvia si llega a aparecer

Respeta las indicaciones de los comisarios de tramo

Llega con tiempo , las carreteras cierran 30 minutos antes del inicio de cada tramo. Plenea tu día.

No te coloques en los sitios marcados con distintivo rojo, son peligrosos.

Usa el sentido común , muchas curvas a veces no son marcadas. Evita situaciones de peligro y busca la zona de aficionados

Respeta a los pilotos y demás aficionados

Si llevas envases de plástico o aluminio para disfrutar de la etapa, recoge tu basura.

Pero sobretodo, disfruta del Rally de Ourense de manera responsable