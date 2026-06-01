Tramos, mapa y horarios del Rally de Ourense 2026: guía del espectador

GUÍA DE LA PRUEBA
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Ya se conoce la información sobre los tramos y kilómetros que los pilotos van a tener que recorrer en el 59 Rally de Ourense Recalvi. Una cita que cuenta para esta edición con cerca de 150 kilómetros distribuidos en seis tramos a doble pasada.
Al igual que en la edición del año pasado, donde el alaricano Javier Pardo se hizo con el triunfo, localidades como Taboadela, A Merca, Celanova, Toén, Amoeiro, San Amaro, Cenlle, Ribadavia y Arnoia, además de la propia ciudad de Ourense verán pasar por sus calles y carreteras a los mejores pilotos.
La prueba vuelve a ser puntuable para el Supercampeonato de España (S-CER) y verá el debut en esta temporada de Javier Pardo o a Cohete Suárez con su nueva escudería, una cita que promete mucha emoción.
Una cita que tendrá su tramos de mayor distancia en el TC 09 y TC 12 entre Cartelle y Toén con 14,61 kilómetros. Por otro lado, el tramo entre Ribadavia y Arnoia con 9,5 kilómetros de longitud es el más corto de esta edición.
Aquí te presentamos cuales son los doce tramos cronometrados que van a determinar al nuevo campeón del Rally de Ourense en su edición 59. A diferencia de la edición del año anterior, en el 2026 el Rally de Ourense presenta dos tramos cronometrados menos.
La jornada comienza el viernes a las 18:40 horas cuando arranque los 13,32 kilómetros del T01 de Amoeiro y tendrá su final el sábado con el TC 12 Cartelle-Toén arrancando a las 17:25 horas para determinar el desenlace de la carrera un año más.
A continuación te dejamos todos los horarios detallados, así como la distancia de cada tramo
La primera etapa del Rally de Ourense 2026 tiene lugar el viernes 12 de junio. Se disputan tres tramos a doble pasada y estos son los de: Amoeiro, San Amaro-Cenlle y Ribadavia-Arnoia. Una intensa jornada que se disputa en horario de tarde comenzando a las 18:40 horas.
Está prevista que el TC 06 Ribadavia-Arnoia que cierra la jornada comience a las 23:50 horas, volviendo a vivirse en la competición ourensana tramos nocturnos. Los pilotos serán exigidos en condiciones de poca visibilidad.
Durante toda la edición, las carreteras por las que discurren cada uno de los tramos van a cerrar 30 minutos antes del primer participante. Desde la organización se solicita a los aficionados que sigan las indicaciones y respeten los horarios establecidos.
Aquí te dejamos el mapa de la primera etapa de este Rally de Ourense Recalvi que celebra su 59 edición.
TC 01 y 04 Amoeiro
TC 02 y 05 San Amaro- Cenlle
TC 03 y 06 Ribadavia- Arnoia
El sábado tiene lugar la segunda etapa del Rally de Ourense. Una jornada que decide al ganador y donde los pilotos dejan todo sobre el asfalto de las carreteras de Ourense para hacerse con el ansiado Afiador.
Una jornada en la que se espera acción desde las 10:25 horas cuando de comienzo el TC 07 de Taboadela. Los pilotos disputan de nuevo tres tramos a doble pasada donde quieren proclamarse campeón del Rally de Ourense Recalvi.
La jornada cierra en el TC 12 con los 14,61 kilómetros del tramo Cartelle-Toén donde puede decidirse el campeón con la salida del primer participante a las 17:25 horas.
TC 07 y 10 Taboadela
TC 08 y 11 A Merca- Celanova
TC 09 y 12 Cartelle-Toén
Estos son los recorridos y tramos que decidirán al nuevo campeón del Rally de Ourense Recalvi en su 59ª edición.
A lo largo de los dos días de competición, la organización del Rally de Ourense Recalvi va a llevar a cabo diversos cortes de carreteras para el transcurso de la prueba. Todo con el objetivo de mantener la seguridad de pilotos y aficionados. El objetivo brindar un gran espectáculo en Ourense.
Cada tramo va a cerrar sus carreteras 30 minutos antes del paso del primer participante, tiempo suficiente para que los aficionados puedan encontrar el mejor sitio para disfrutar de una gran carrera.
Estos son los horarios donde ya no está permitido el paso de aficionados por tramo:
Para el aficionado a los rallys, el Rally de Ourense Recalvi es una de las citas más esperadas. Desde el jueves pueden interactuar con los pilotos en la firma de autógrafos y posterior ceremonia de salida. Durante las etapas, viven grandes momentos pero siempre bajo un marco de seguridad y donde deben respetar las normas.
Aquí te presentamos una serie de recomendaciones para disfrutar del Rally de Ourense como aficionado:
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