Directo | "El fracaso es el principio del éxito", por Félix Revuelta, en el Foro La Región
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El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, protagoniza el Foro La Región de este miércoles en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Aquí puedes ver en directo esta nueva edición de el Foro La Región
El restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo acoge este miércoles una nueva sesión del Foro La Región con Félix Revuelta como invitado principal. El presidente de Naturhouse llega a Ourense para explicar las claves de su trayectoria, recogidas en su libro biográfico titulado “El fracaso es el principio del éxito”.
Durante el encuentro, el empresario desgranará la filosofía de gestión que le ha permitido construir un grupo con presencia internacional partiendo de una formación económica y una experiencia profesional diversa que comenzó lejos de los despachos de dirección.
El foco no estará únicamente en el pasado biográfico, sino en las claves prácticas para emprender en el contexto económico actual. Revuelta explicará por qué el miedo al error es el principal lastre de los nuevos empresarios en España.
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