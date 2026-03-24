Félix Revuelta: claves para convertir el error en un triunfo empresarial

El restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo acoge mañana miércoles una nueva sesión del Foro La Región con Félix Revuelta como invitado principal. El presidente de Naturhouse llega a Ourense para explicar las claves de su trayectoria, recogidas en su libro biográfico titulado “El fracaso es el principio del éxito”. Durante el encuentro, el empresario desgranará la filosofía de gestión que le ha permitido construir un grupo con presencia internacional partiendo de una formación económica y una experiencia profesional diversa que comenzó lejos de los despachos de dirección.

Su historia personal es la base de su pensamiento ejecutivo actual. Nacido en Burgos en 1947, pero vinculado estrechamente a Logroño, su formación estuvo marcada por un revés temprano. Un conflicto con un docente le dejó sin la beca que costeaba su bachillerato, un hecho que Revuelta identifica como su primer gran contacto con el fracaso. Lejos de abandonar sus metas académicas, buscó una salida práctica ingresando en la Guardia Civil. Esta decisión le permitió obtener un sueldo mientras cursaba la carrera de Ciencias Económicas en Barcelona. Durante esta etapa formativa, la lectura sobre el gestor estadounidense Lee Iacocca fue el detonante para que abandonara su intención inicial de seguir la carrera militar y se decantara definitivamente por el sector de la empresa privada.

Lecciones de gestión

Tras una etapa en el Instituto Nacional de Industria, su capacidad analítica le llevó al mundo de la consultoría externa. Fue ahí donde asumió el reto de rescatar una compañía de dietética que se encontraba al borde de la quiebra técnica. Tras trece años de dirección y tras situarla como líder en España, la empresa fue vendida con éxito a una multinacional francesa. Con el capital y el conocimiento sectorial adquiridos, fundó el Grupo Kiluva. La creación de Naturhouse no fue fruto de la improvisación, sino de un periodo de cinco años de investigación y estudios de mercado profundos. Tras analizar el sector en Estados Unidos, puso en marcha un modelo de negocio que hoy cuenta con mil cuatrocientas tiendas y presencia activa en cuarenta países diferentes.

La internacionalización ha sido uno de sus pilares fundamentales durante las últimas décadas. Revuelta siempre ha priorizado la seguridad jurídica a la hora de entrar en nuevos mercados internacionales, utilizando contratos de máster franquicia con socios locales en aquellos entornos donde el marco legal es más complejo. Esta visión global, sumada a la incorporación de sus hijos en la estructura directiva de la compañía, asegura hoy la continuidad de un proyecto que nació del esfuerzo personal y de la observación constante de las necesidades reales del consumidor.

En el Foro de mañana, el foco no estará únicamente en el pasado biográfico, sino en las claves prácticas para emprender en el contexto económico actual. Revuelta explicará por qué el miedo al error es el principal lastre de los nuevos empresarios en España. Defenderá la tesis de que gestionar el fracaso es, en realidad, la herramienta más potente para alcanzar objetivos sólidos a largo plazo. Su intervención abordará la importancia de profesionalizar la gestión desde el primer día y la necesidad de que el empresario asuma un papel activo como generador de riqueza y empleo estable en la sociedad moderna.

El presidente de Naturhouse también analizará los retos del comercio minorista en un mundo digitalizado y la relevancia de mantener la cercanía física con el cliente. Para el ponente, la clave del éxito no reside únicamente en la inversión de capital, sino en la capacidad de adaptación y en la realización de estudios de mercado rigurosos que minimicen la incertidumbre operativa. El encuentro será también una plataforma para discutir la situación económica general y las oportunidades que surgen en tiempos de volatilidad financiera. Revuelta insistirá en que la formación constante y la disciplina son valores transferibles del mundo militar y deportivo a la alta dirección empresarial. Como directivo vinculado a la Unión Deportiva Logroñés y a la Real Federación Española de Fútbol, el ponente subrayará cómo los valores de la competición y el trabajo en equipo son fundamentales para liderar grupos humanos. El Foro concluirá con un turno de preguntas donde los asistentes podrán profundizar en la metodología de un empresario que ha hecho de la perseverancia su principal activo.