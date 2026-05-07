Directo | Luis del Val en el Foro La Región: "La aventura de leer"

La presencia de Luis del Val en el Foro La Región este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel permite reflexionar sobre el papel de la lectura en una sociedad cada vez más dominada por la inmediatez. Bajo el título "La aventura de leer", el periodista, escritor y voz reconocible de la radio española propone una mirada crítica sobre nuestra relación actual con los libros y la información.

Del Val parte de la idea de que leer no es solo un hábito cultural, sino también una forma de resistencia. En un contexto marcado por el consumo rápido de contenidos, el autor reivindica el valor de detenerse, pensar y profundizar. “Hemos pasado miles de años sin saber leer y escribir, pero ahora que tenemos ese conocimiento, preferimos el móvil o la televisión”, señala.

La conferencia invita así a replantear el papel de los libros en la vida cotidiana, pero también a entender la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Del Val propone recuperar esa relación pausada con el conocimiento, frente a la rapidez y superficialidad que imponen las pantallas.

Vídeo

Aquí puedes ver el directo de la conferencia