Directo | El mar, nuevo escenario del pulso entre potencias, a debate en el Foro La Región
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El capitán de navío en la reserva y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos Abel Romero Junquera abordará en el Foro La Región el impacto del comercio mundial, las rutas marítimas y los principales escenarios de tensión geopolítica. Síguelo en directo
El Salón de Actos Afundación acoge este jueves, 26 de noviembre, a las 19:45 horas, una nueva conferencia del Foro La Región dedicada a la geopolítica marítima y al papel de los mares en el comercio y las relaciones internacionales. Bajo el título “Geopolítica marítima: el comercio mundial y las rutas de navegación. Escenarios de tensión”, el encuentro abordará la importancia estratégica de las principales rutas marítimas y los posibles escenarios de tensión que afectan al tráfico y al comercio internacional.
La conferencia correrá a cargo de Abel Romero Junquera, capitán de navío en la reserva del Cuerpo General de la Armada y actualmente analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Su trayectoria profesional ha estado vinculada tanto a la Armada como al análisis de asuntos estratégicos, marítimos y de relaciones internacionales.
Romero Junquera se incorporó a la Armada en 1988 y se formó como piloto naval de reactores en Estados Unidos con la US Navy. Durante su trayectoria en la Flota estuvo destinado en la 9ª Escuadrilla de Aeronaves y embarcado en distintos buques, además de ejercer como comandante del remolcador de altura La Graña y de la corbeta Infanta Cristina.
También participó en misiones internacionales, entre ellas la operación Sierra Juliette de apoyo a Irak en 2003 y la operación europea EUNAVFOR Sophia, desarrollada en el Mediterráneo Central contra las redes de tráfico de seres humanos.
En los últimos años de su carrera se especializó en estrategia, relaciones internacionales y asuntos marítimos, con diferentes destinos en Bruselas vinculados a la Unión Europea y la OTAN. Actualmente desarrolla esta línea de trabajo desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
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