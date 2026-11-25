Abel Romero Junquera protagoniza la próxima cita del Foro La Región. El capitán de navío en la reserva y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos abordará el regreso de los océanos al centro de la rivalidad entre potencias, una cuestión que marca la geopolítica actual y condiciona el comercio mundial, la seguridad internacional y el papel de Europa y España.

Nacido en Ferrol en 1964, Romero cuenta con una larga trayectoria en la Armada y la defensa internacional. Tras recibir su despacho de alférez de navío en 1988, se formó como piloto naval de reactores con la US Navy y sirvió en la 9ª Escuadrilla de Aeronaves. Como oficial de superficie, mandó el remolcador de altura “La Graña” y la corbeta “Infanta Cristina”. En misiones exteriores participó en la operación Sierra Juliette de apoyo a Irak en 2003, a bordo del “Galicia”, y fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza en la operación europea Sophia en el Mediterráneo Central en 2015, desde el portaaviones italiano “Cavour”. Posteriormente, ocupó puestos clave en Bruselas ante la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la OTAN, centrados en defensa y asuntos marítimos.

En su intervención, bajo el título “Geopolítica Marítima. El comercio mundial y las rutas de navegación. Escenarios de tensión”, Romero analizará cómo el ascenso naval de China desafía la hegemonía de Estados Unidos en aguas por las que transita el 40% del comercio exterior europeo. El marino explicará las presiones de Pekín sobre Taiwán, las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el futuro del Ártico. La conferencia tendrá lugar mañana jueves en el Salón de Actos Afundación a las 19,45 y el ponente será presentado por Jesús Peñas Peckler, subdelegado de Defensa en Ourense.