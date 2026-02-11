Directo | “No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco”, la conferencia de Miguel Ángel Aguilar

Miguel Ángel Aguilar protagoniza la conferencia en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde presentará su última obra, “No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco”, un relato que disecciona el final de la dictadura y la incertidumbre de la Transición. El Foro La Región recibe así a una de las firmas más autorizadas del periodismo español para analizar un momento clave de la historia de España.

Aguilar (Madrid, 1943) es de esa estirpe de cronistas que no necesita recurrir a las notas para evocar el pasado, sencillamente porque él estaba allí para contarlo. Físico de formación, pero periodista de trinchera, su trayectoria abarca medio siglo de información en primera línea. Desde sus inicios lidiando con la censura y el cierre del Diario Madrid en 1966, su carrera es un mapa de los medios españoles: ha sido director de información de la agencia EFE, fundador de la revista Posible, director de Diario 16 y El Sol, y rostro icónico de los informativos de Telecinco, además de columnista en cabeceras como El País o La Vanguardia.

Con ese bagaje, Aguilar desgrana en Ourense los detalles de aquellos días de noviembre de 1975 en los que el país contenía la respiración. Bajo el título “No había costumbre”, el autor tira de ironía para explicar cómo España afrontó la lenta agonía que puso fin a cuarenta años de dictadura. Su intervención sumerge al público en la atmósfera de las redacciones de entonces, obligadas a escribir entre líneas, y en las intrigas del “búnker” de El Pardo, analizando cómo se gestionó el vacío de poder ante la “espera agónica” del hecho biológico.

Aunque el foco es histórico, Aguilar también dedica un breve espacio a contrastar aquella época con la actual. El periodista se muestra crítico con la clase política de hoy, a la que acusa de vivir en un “invernadero ajeno a la realidad” y de mantener actitudes “infames”, muy alejadas de la altura de miras que, a su juicio, imperó en situaciones mucho más graves del pasado.