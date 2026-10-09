Elena Élez: "Cada vez vemos más casos de cáncer colorrectal entre la población joven”

El preocupante incremento de casos de cáncer colorrectal centró ayer una nueva edición del Foro La Región, protagonizada por Elena Élez, oncóloga médica y responsable de la unidad de tumores digestivos del Hospital Vall de Hebron de Barcelona. Durante el evento, celebrado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, la experta analizó detalladamente las causas principales y los retos actuales de esta patología.

La encargada de presentar a la ponente fue Ana Fernández, especialista del servicio de oncología médica del CHUO. Durante su intervención, Fernández destacó el extenso currículum profesional de Élez, subrayando de forma especial su papel clave en la investigación a nivel nacional e internacional. Recordó que ambas comparten labor en la junta directiva del grupo español de investigación en tumores digestivos y enfatizó la dedicación de la invitada hacia sus pacientes, a quienes ofrece opciones de tratamiento muy innovadoras.

Ya en su ponencia, Elena Élez abordó una realidad clínica que alarma a toda la comunidad médica: el constante aumento de la incidencia de tumores de colon y recto en pacientes menores de 50 años. “Cada vez vemos más casos en gente joven, cada vez las consultas están más llenas de pacientes más jóvenes”, advirtió la experta. Explicó que, a diferencia del cáncer detectado en personas mayores, este incremento actual responde a un efecto de cohortes en generaciones recientes expuestas a nuevos factores ambientales.

Cáncer en jóvenes

Élez detalló que la genética hereditaria solo explica un 20% de los diagnósticos, por lo que la clave principal reside en el exposoma, el conjunto de exposiciones vitales. “El tabaquismo, el sedentarismo, una mala dieta muy rica en ultraprocesados, grasas y azúcares” son elementos que, acumulados con los años, generan mutaciones en el intestino. Asimismo, subrayó el impacto de la alteración del microbioma, mencionando investigaciones recientes que asocian el consumo temprano de antibióticos con el desarrollo de lesiones premalignas.

La especialista hizo hincapié en el retraso diagnóstico que sufren reiteradamente todos estos pacientes. Al presentar síntomas iniciales como sangrado o dolor abdominal, “se achaca a hemorroides o alteraciones del ciclo menstrual”, lamentó ella. Esta grave demora provoca que hasta el 70% de los casos se detecten en fases avanzadas, lo que dificulta notablemente el abordaje terapéutico y compromete su pronóstico. Para revertir esta alarmante tendencia actual, Élez reclamó de inmediato mayor concienciación social y prevención. “Lo que mejor funciona en cáncer es que no llegue a desarrollarse”, sentenció. En esta línea, la investigadora concluyó asegurando que comprender el origen ambiental resulta trascendental porque, según advirtió, esta pandemia oncológica “es potencialmente reversible” si se aplican políticas públicas y educación preventiva desde la infancia.

El vínculo con Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo

La oncóloga Ana Fernández desveló una anécdota personal sobre la ponente del Foro La Región. Elena Élez, natural de Lérida, fue la oncóloga de Pau Donés, el conocido vocalista y líder de la banda Jarabe de Palo, quien falleció por cáncer de colon. La presentadora relató que descubrió a la experta viéndola por televisión mientras le sostenía la mano al famoso cantante y explicaba su enfermedad con total rigor científico y portando sus características pulseras.