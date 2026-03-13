Emilia Landaluce en Ourense: “Hoy en política no se premian precisamente las buenas virtudes”

El Foro La Región se convirtió en un espacio para la reflexión crítica y la memoria histórica con la presentación de “Heterodoxos: Diez personajes incómodos de la España del siglo XX”. La obra, coordinada por la periodista de El Mundo Emilia Landaluce, propone un viaje por las vidas de figuras que desafiaron las corrientes dominantes de su época, buscando en sus contradicciones una lección de tolerancia para el presente. Durante la conferencia, se enfatizó que recuperar la capacidad de escuchar a quien piensa distinto no es una renuncia a los ideales, sino una herramienta necesaria para romper las burbujas ideológicas que fragmentan la sociedad actual. En un tono distendido, pero profundo, Landaluce defendió que comprender los matices del “otro” es el único camino para mejorar los propios principios y combatir el sectarismo que empaña el debate público.

La presentación de la ponente corrió a cargo de Francisco Lorenzo Amil, colaborador de La Región, quien definió a Landaluce como una mujer “polifacética” con una trayectoria consolidada en medios como ABC, Onda Cero y actualmente en el diario El Mundo. Amil destacó el currículum literario de la autora, citando obras como “No somos fachas, somos españoles” o “La vida de novela del padre de la duquesa de Alba”, y subrayó la maestría con la que el libro aborda personajes controvertidos en una “sociedad polarizada”. Especial atención dedicó Lorenzo Amil a la figura de Julián Besteiro, recordando su vinculación con Ourense como catedrático en el instituto de la ciudad antes de ser destinado a Toledo, señalando que “cuando un personaje nos importa, ampliamos la horquilla de la cercanía”.

El valor de la empatía

Landaluce inició su intervención bromeando sobre su ritmo de trabajo, comparándose con el personaje de “Juanita la larga” por la cantidad de tareas que asume en su diario, desde la jefatura de La Otra Crónica hasta la redacción de columnas. Reveló que el título original que deseaba para el libro era “Visto por el otro”, ya que su concepto inicial era que autores de derecha escribieran sobre personajes de izquierda que admiraran, y viceversa. “Al tratar de comprender a la otra persona, te sientes identificado automáticamente”, explicó, recordando que cuando le tocó escribir sobre Franco para otro proyecto, “casi me acabo creyendo que era mi abuelo”. Para la periodista, la intolerancia actual es una “barrera que nos fragmenta” y que nos hace creer que escuchar al que piensa distinto es “abjurar de los principios”, cuando en realidad es la vía para fortalecerlos.

Figuras incómodas

La autora analizó la figura de Julián Besteiro como un ejemplo de honradez que, paradójicamente, “le impidió mandar más en el PSOE” y frenar su sovietización. Landaluce relató con dureza su final en las cárceles franquistas, destacando que, a diferencia de otros que “salieron pitando”, él decidió quedarse en Madrid. “Murió en una celda donde le comían los chinches”, recordó, criticando que tanto la derecha como la izquierda lo hayan tratado como un “traidor” por motivos distintos. También hubo espacio para discutir el “perspectivismo” de Ortega y Gasset, señalando que “la verdad es un haz de perspectivas” y que el filósofo, a pesar de tomar decisiones polémicas de las que se arrepintió, sigue siendo un referente necesario.

Landaluce puso especial empeño en que la obra no fuera un “campo de nabos”, buscando activamente personajes femeninos relevantes. Destacó a Mercedes Fórmica, cuya militancia falangista ha servido para que el sectarismo actual borre su legado feminista. Fórmica logró cambiar la ley del “domicilio conyugal” que obligaba a las mujeres maltratadas a convivir con su agresor, tras escribir un artículo en ABC que impactó al propio Franco. Finalmente, comparó a los políticos populistas actuales con las zapatillas “Crocs”, asegurando tajantemente que “hoy en política no se premian precisamente las buenas virtudes”. Concluyó reivindicando el periodismo profesional frente a la desinformación de WhatsApp, asegurando que “hay que luchar por hacernos gente más heterodoxa”.