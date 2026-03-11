Emilia Landaluce rescata a los heterodoxos del siglo XX

El Foro La Región recibe este jueves a la periodista del diario El Mundo Emilia Landaluce en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La cita servirá para presentar su nuevo libro, “Heterodoxos: Diez personajes incómodos de la España del siglo XX”, una obra colectiva que busca rescatar perfiles que no encajan en los bandos habituales.

El proyecto surgió con la intención de combatir la polarización política que Landaluce observa en la sociedad actual. Explica que su idea inicial era titular el libro “Visto por el otro”, con la propuesta de que autores de diferentes sensibilidades escribieran sobre personajes del espectro ideológico contrario. El objetivo era forzar un ejercicio de comprensión sobre quienes piensan distinto, algo que la autora considera urgente en un entorno donde el sectarismo se premia mediáticamente y los matices han desaparecido.

Uno de los protagonistas centrales es Julián Besteiro, cuya biografía asume la propia Landaluce en el volumen. Lo define como un ejemplo de dignidad y honradez que, sin embargo, resulta incómodo para la izquierda actual. Para la periodista, el rechazo a figuras como Besteiro demuestra que los partidos prefieren narrativas de buenos y malos antes que reconocer la complejidad de quienes no se adecúan a la disciplina de grupo. Besteiro fue un catedrático y dirigente socialista que presidió las Cortes y la UGT, recordado por permanecer en Madrid para dar la cara y entregar la ciudad al término de la Guerra Civil mientras el resto de líderes republicanos partía al exilio.

La conferencia también abordará la crisis del periodismo. Landaluce es crítica con la pérdida de rigor y la transformación de los informadores en activistas. Sostiene que el error de regalar el contenido en internet acostumbró al público a no valorar la información, sentenciando que quien no paga por la noticia merece que le mientan. La autora también compartirá detalles sobre su conocimiento de figuras como el rey Juan Carlos I o su visión de la cotidianidad de los Franco.

FORO: “Heterodoxos. Diez personajes incómodos del siglo xx”

DÓNDE: Centro Cultural Marcos Valcárcel

CUÁNDO: Este jueves

HORA: 20,30