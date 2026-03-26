Félix Revuelta: “Perdí 42 millones de euros y duermo como un angelito”

El tramo final del Foro La Región permitió descubrir al Félix Revuelta más directo y combativo. En el turno de preguntas del público, el presidente de Naturhouse abordó desde la gestión deportiva hasta su firme defensa de la libertad civil, dejando claro que el espíritu emprendedor no entiende de rendiciones.

El fútbol

Interpelado por Roberto González de la asociación de entrenador Afiador sobre si el fútbol es un negocio, Revuelta fue tajante: lo es, pero a largo plazo y basado en la educación. Citó como referente a Fernando Roig y el modelo del Villarreal, capaz de facturar millones en traspasos desde una ciudad pequeña. En su caso personal con la UD Logroñés, reconoció que su inversión nace del “corazón” por su tierra, aunque aplica la misma lógica empresarial: crear ciudades deportivas para formar talento y exportarlo a grandes mercados como el árabe o el Real Madrid.

Apoyo a la pequeña empresa

A preguntas de David Martínez, presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, Revuelta rompió una lanza a favor de las pymes. “Todas las empresas importantes hoy empezaron siendo pequeñas”, recordó, poniendo como ejemplos los inicios de Amancio Ortega en una tienda de la calle Real o de Isak Andic (Mango) vendiendo camisetas con una maleta. Para el empresario, el papel del Estado no debe ser ayudar a los grandes, sino incentivar a los pequeños para que tengan la oportunidad de crecer.

La resiliencia ante el dinero

Uno de los momentos más impactantes fue cuando relató su pérdida de 42 millones de euros en el Banco Popular. “El dinero es dinero; lo importante es tener fuerza para seguir ganando”, afirmó con naturalidad. Defendió que ganar dinero es necesario para pagar buenos sueldos, impuestos y realizar acción social, lamentando que en España se vea con envidia al que tiene éxito y con desprecio al que fracasa. “Del éxito no se aprende; el fracaso es la mejor universidad”, sentenció.

Exigencia a la clase política

Finalmente, Revuelta instó a la sociedad civil a abandonar la pasividad y “pedir cuentas” a los políticos, especialmente en el control del gasto público. Como ejemplo de su lucha por los derechos civiles, relató una anécdota personal con los Mossos d’Esquadra por su derecho a ser atendido en castellano. Propuso el modelo suizo -donde los presidentes son casi anónimos y rotativos- como el camino para que el ciudadano recupere el control sobre sus impuestos.