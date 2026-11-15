Fernando Caudevilla, médico experto en drogodependencias: “Las drogas han sustituido al sexo como el gran tabú de la sociedad”

Fernando Caudevilla (Madrid, 1964), conocido como Doctor X por sus consultas sobre drogas en la “deep web”, participará el jueves a las 19,45 horas en el V Memorial Antonio Escohotado del Foro La Región, en el Marcos Valcárcel. El filósofo, que inspiró su vocación, acabó siendo su paciente y amigo.

Pregunta. ¿Qué significó Antonio Escohotado en su vida?

Respuesta. Con unos 18 años, recuerdo devorar “Historia general de las drogas” en tres o cuatro semanas. Descubrí que lo que nos contaban sobre las drogas no era toda la verdad. Aquello influyó mucho en mi vocación. Años después conocí a varios de sus hijos, que se empeñaron en presentármelo. En realidad, era una trama para que acabara siendo su médico. La vida nos acabó juntando.

P. ¿Cómo se concilia la libertad de consumir con los riesgos para la salud?

R. No hay nada que conciliar. Consumir drogas implica riesgos, como el alpinismo, montar en bicicleta o practicar deportes de riesgo. El papel del sanitario es ayudar a quienes van a consumir para que lo hagan de la forma menos perjudicial posible.

P. ¿Han disminuido los prejuicios hacia los consumidores?

R. Las drogas han sustituido al sexo como el gran tabú social. Hoy aceptamos que un médico sea homosexual o transexual sin cuestionar su capacidad profesional. Pero si descubrimos que tomó una pastilla el fin de semana, probablemente no lo miremos igual. Hay ministros, banqueros o personajes de televisión que hablan abiertamente de su sexualidad, pero parece que nadie ha consumido nunca drogas, lo cual es falso.

P. ¿Estamos educando bien a los jóvenes en este aspecto?

R. Primero tenemos que hacérnoslo mirar los adultos. Las políticas de drogas generan enormes problemas de derechos humanos y salud pública y condenan a muchos consumidores a la marginación. Antes de plantearnos qué transmitir a los jóvenes, debemos preguntarnos si nuestras políticas respetan los derechos humanos y el método científico.

P. ¿Por dónde empezaría a cambiar esas políticas en España?

R. Por derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Llevar una pequeña cantidad de hachís en el bolsillo puede suponer una multa de 600 euros. Da igual que seas consumidor recreativo o una persona con adicción que necesita ayuda. Es una barbaridad castigar sin ofrecer alternativas.

P. ¿Defiende regular todas las drogas?

R. Es parte de la solución, pero no una fórmula mágica para solucionarlo todo. Regular no significa que todo sea gratis y esté disponible en cualquier sitio. El tabaco, la amoxicilina y los tomates son legales y se regulan de manera distinta. Después de cien años de políticas fallidas, podríamos probar otros modelos y comprobar los resultados. Es difícil hacerlo peor que como estamos ahora tratando el asunto.

P. ¿Han utilizado los Estados las drogas como mecanismo de control de su población?

R. No creo que haga falta recurrir a teorías conspirativas. Los Estados ganan muchísimo dinero con las drogas. En Europa occidental recaudan impuestos sobre el alcohol y el tabaco, mientras que el resto se lo llevan las mafias. Existe una relación entre los Estados y las drogas, pero no hace falta buscar manos negras para explicarla.

P. España aprobó el año pasado la regulación del cannabis medicinal. ¿Qué le parece?

R. Una chapuza. Una cosa es si una sustancia tiene beneficios para la salud, una cuestión médica y científica. Otra es si alguien tiene derecho a fumarse un porro por la calle sin que lo multen. Esta regulación no satisface a nadie: ni trata el cannabis como un medicamento ni aborda su consumo recreativo.

P. ¿Por qué cuesta tanto abordar desde la sanidad el chemsex, el consumo de drogas en contextos sexuales?

R. Es un fenómeno complejo porque al tabú de las drogas se suma el de determinadas formas de vivir la sexualidad. Es cierto que existen nuevos patrones de consumo problemático que pueden resultar preocupantes y que debemos abordar, pero también hay una tendencia a tratarlos desde el sensacionalismo y el alarmismo. A veces, detrás de esos discursos se esconden mensajes homófobos mucho más sutiles y perversos que los prejuicios tradicionales.

P. ¿Cómo acabó asesorando a usuarios de Silk Road, un mercado clandestino de drogas?

R. Al principio no creía que aquella web existiese. Cuando entré me pareció alucinante. Hice lo que ya hacía en otros espacios: informar a quienes consumen. No vas a explicar a niños de diez años cómo se hace una raya de cocaína, pero en un lugar donde la gente compra drogas, dar información sí tiene sentido. Me preguntaban cosas que deberían consultar a su médico, pero no hacen por miedo a respuestas moralistas: si podían mezclar sustancias con medicamentos, qué precauciones tomar o cómo abandonar un consumo problemático.

P. Llegó a cobrar por ese trabajo.

R. Abrí una cuenta para recibir donativos en bitcoins. El servicio empezó a ser conocido y Dread Pirate Roberts (sobrenombre del fundador del espacio, Ross Ulbricht) me ofreció cuatro bitcoins semanales. Acepté. Después me pidieron testificar en su juicio y todo terminó pareciendo una película de espías.

P. Ha afirmado que la jueza estadounidense manipuló su testimonio.

R. Yo envié un testimonio por escrito y el que apareció en el juicio era otro. La jueza llegó a acusarme de intentar vender fentanilo en la “deep web”. Una serie de barbaridades. Por suerte, aquí en España aquello no tuvo repercusión. No había hecho nada ilegal, pero podría haber supuesto un problema para mí.

P. Ross Ulbricht, creador de Silk Road, fue indultado en 2025.

R. El siglo XXI es rarísimo. Al final, Trump terminó indultando a Dread Pirate Roberts. He intercambiado mensajes con él un par de veces y probablemente el año que viene viaje a San Francisco para conocerlo personalmente. Desde luego, la vida está loca.