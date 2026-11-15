Como cada mes de noviembre, los ourensanos hemos sido llamados a la revisión de la glándula ourensaníaca, que se sitúa en un lugar inespecífico de nuestro ser, fuera de los cribados de salud convencionales y oculto hasta en el RH. No somos vascos ni hemos tenido a dirigentes como Xabier Arzalluz, que justamente hace 26 años declaró: "La cuestión de la sangre con el RH negativo confirma sólo que este pueblo antiguo (el vasco) tiene raíces propias, identificables desde la prehistoria". Aquello le supuso un chorreo de cuidado y una revisión a la baja de su oratoria por parte de sus propios compañeros nacionalistas. Como cada noviembre, decía, procede una analítica emocional, una especie de parada en el diván para ver cómo va nuestra ourensanía, que se manifiesta precisamente en la glándula ourensaníaca. Los parámetros a medir son la celebración del San Martiño, los magostos y también los premios que anualmente concede la Diputación, una especie de escarapela que honra vidas y trayectorias locales. Son esos indicadores los que marcan cómo andamos de identidad. Normalmente en las analíticas de otros años esa glándula se mantiene estable, lo mismo que hoy, no hay desviaciones preocupantes. La reivindicación de lo que somos ha quedado en las soflamas y los textos de algunos ilustres de la Xeración Nós y sus albaceas, inspirados en el paisaje y el paisanaje, de vez en cuando también denunciando el trato público desfavorable. Desde entonces hemos dejado el cuidado de nuestra proteína local a generaciones más individualizadas y por lo general menos atentas a corregir las desigualdades. Menos pendientes de la ourensaníaca, cuyos marcadores siguen inalterables, sea cual sea la posición que adoptemos.

Audio Vigile la glándula "ourensaníaca" Your browser does not support the audio element.

Lectura crítica desde la Iglesia

Habló la Iglesia el Día de San Martiño a través del obispo Leonardo Lemos en la misa del patrón, oficiada en la catedral. "Unha cidade progresa cando os mozos teñen oportunidades, os maiores non están abandonados e os inmigrantes que buscan refuxio e traballo teñen vías axeita-das nas que apoiarse", dijo. Apuntó en su homilía que "nos últimos anos as diferenzas entre os cidadáns estanse convirtindo en enfrontamento, unha lástima". Pueden ser afirmaciones atinadas, pero las palabras desde los altares han perdido vigor, ya no son sus exordios desde el púlpito anticipo de casi nada. La lectura medianamente crítica sobre hechos conocidos no modifica el destino, por mucho que lo diga una persona con vestidura talar. Cierto, a ellos no les corresponde dar la vuelta a la situación porque no tienen poder ejecutivo para ello, por lo tanto sus reflexiones tienen el valor simbólico del discurso navideño de Felipe VI. En la diócesis alguna de sus instituciones de ayuda tiene que echar una mano a personas vulnerables, alguna de las cuales merecería mejor atención social por parte del Concello, más propenso a bagatelas, pero en la institución local raras veces se dan por aludidos. Leonardo Lemos citó las elecciones generales del día 29 como piedra angular de lo que la gente espera o, sencillamente, no sabe la que nos espera: "O 29 de este mes hai elecións, estamos chamados a exercer o noso deber, é unha realidade de conciencia, eu non fago política", dijo el obispo. Política la hace todo el mundo, también la Iglesia. Otra cosa es hacer política partidaria y también ahí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Los premios y las células tumorales

Hace unos años por los campos de la Diputación germinó una planta que dieron en llamar ourensanía, que se regaba en cada discurso institucional. Sus cosechas han sido feraces, alimentadas casi siempre por el verbo propio del caso, aplicado a un sentimiento de pertenencia a un territorio físico y visceral. Casi se nos aconsejaba lucir un ramo de ourensanía en los maceteros y búcaros domésticos para sentirnos más de aquí. Las esencias de esa planta han decantado hacia unos premios anuales, quedando por el camino pulseras, anagramas y bisutería diversa. Este año se valoraron los méritos de la coral De Ruada y Marita Souto a título póstumo. La agrupación musical fundada en 1918 porta hoy su estandarte con la nobleza de unas voces y partituras que siempre han tenido a Ourense en el repertorio. "Se hai algo ao que De Ruada aspirou sempre é a ser a encarnación do espírito de Ourense: aberto ao mundo, pero con raíces fondas", expresó su presidenta Fátima Malingre. Marita Souto dejó huérfana la investigación en campos ligados a la riqueza termal ourensana. Ambos reconocimientos tuvieron como escenario el Teatro Principal, en el que faltó un público más diverso, alguien a mayores de los que tienen tratamiento oficial, tarjeta de visita y que están en todas partes. Recogió el premio a Marita su nieto, Daniel Alexio Nanín. Me quedo con su emoción y una petición lanzada a los representantes de las instituciones allí citadas: "Les ruego que sigan luchando con firmeza por el impulso, el funcionamiento y la continuidad de las instalaciones y de los recursos termales de Ourense que ella tanto amó y defendió". Marita Souto, como otras personas que han estudiado (y estudian) las propiedades del generoso recurso del agua en la provincia, hubiese merecido ser testigo de algo más que la eterna promesa de que nos vamos a convertir en el territorio que por fin sabe lo que tiene y cómo sacarle provecho. Pero carecerá de ese privilegio, como sospecho que, a juzgar por las evidencias presentes, a los demás mortales también se nos seguirá aplazando eternamente el disfrute de ese termalismo que siempre se posterga. Es nuestra glándula ourensaníaca, que en este caso sí tiene células tumorales.

Sí hay más preguntas, señoría - Si una de las justificaciones para la huelga general era el problema de la vivienda, ¿cómo no han señalado en el caso de Ourense a los cómplices necesarios de la situación? - ¿Cuántos equipamientos ha gestionado el Concello de Ourense en los últimos años? - ¿Qué superficie de suelo ha movilizado para que se levanten pisos protegidos?

Mira tú | En el kilómetro cero de la petición de voto

Las primeras horas de la campaña electoral del 29-N. | Martiño Pinal

Mira tú como las primeras horas de la campaña electoral del 29-N han trascurrido con las evocaciones de las fotos sepia del archivo. La parte inferior del Parque de San Lázaro es desde el inicio de la democracia el kilómetro cero de la petición de voto, el lugar en el que se citan casi todos los concurrentes.

Se mantienen las formas con los contrincantes, cada uno bajo su espacio en el que colocan el cartel con la foto del candidato o candidata. Hubo un tiempo en el que incluso los partidos se deseaban suerte, aunque quizá de la cínica forma en la que se la desearon Abascal y Broncano. Los formatos de las campañas cambian a gran velocidad por las nuevas estrategias, los nuevos medios y soportes, y solo queda la pegada de carteles en la medianoche como la ingenua ilusión de que se podrán respetar, incluso entender cuando les llegue la soberbia de la representación. Mira tú.