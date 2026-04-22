La figura del fotógrafo Michael Joseph, a través de la mirada de su hija

La presencia de Justine Joseph en el Foro La Región el este jueves a las 20.30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel permitirá redescubrir la figura de su padre, el fotógrafo Michael Joseph, desde una perspectiva poco habitual. Más allá de su alabado trabajo con los The Rolling Stones o su trayectoria en publicidad, emerge el retrato de un hombre perfeccionista en su oficio y con una forma muy personal de mirar el mundo.

La cita contará con un aliciente especial para los asistentes, ya que se sorteará una fotografía original del fotógrafo firmada por su puño y letra. El artículo, La imagen, valorada en 4.000 euros, fue tomada en Londres en 1968 a los Rolling Stones. Captura un momento icónico durante la destacada sesión para “Beggars Banquet” en la que la banda posa en una escena de cena caótica y decadente en Sarre Court, en Kent. Al inicio de la sesión, a cada uno de los asistentes se les asignará un número para participar en el sorteo, que se realizará al término de la conferencia.

El encuentro permitirá adentrarse en la trayectoria del fotógrafo. marcada por la constancia y una dedicación casi absoluta a la fotografía. Nacido en Sudáfrica y condicionado por el contexto del apartheid, Joseph desarrolló una mirada por una actitud vital basada en la determinación. “Si alguien le decía que no, él no lo aceptaba”, recuerda su hija, que resume así una forma de entender tanto la vida como el trabajo.

Esa filosofía se trasladó directamente a su carrera. Siempre con la cámara cerca, siempre preparado. “Dormía con ella”, explica Justine Joseph, que incide en la idea de que su padre no dejaba de ser fotógrafo en ningún momento. Desde sus primeros pasos hasta su consolidación en el ámbito publicitario, su trayectoria estuvo marcada por esa entrega constante.

Vietnam

Su experiencia en Vietnam, con apenas 23 años, supuso un punto de inflexión para Joseph. Aquella etapa, que él mismo definió como la más dura de su vida, le permitió comprender la fragilidad humana y asumir riesgos con otra perspectiva. A partir de ahí, su carrera evolucionó hacia un estilo cada vez más definido.

Fue en el ámbito de la publicidad donde alcanzó un reconocimiento destacado, especialmente por su capacidad para organizar grandes grupos en escena. Su método de trabajo, preciso y estructurado, le permitía coordinar a decenas de personas en poco tiempo. “Es como un director de orquesta”, explica su hija, que subraya su habilidad para dirigir sin perder el control de la imagen.

Esa capacidad se refleja de forma especialmente clara en la sesión de “Beggars Banquet”. Más allá del resultado final, el proceso fue clave. Iluminación compleja, escenografía cuidada y una planificación minuciosa en la que cada elemento tenía su lugar. “No era solo hacer la foto, era construirla”, explica.

La conferencia ofrecerá una mirada completa a su figura, no solo como fotógrafo, sino como creador obsesivo con su oficio. Una oportunidad para entender mejor a un autor que, como señala su hija, “no deja nunca de mirar”, y cuya forma de trabajar sigue despertando interés décadas después.

La intervención de Justine Joseph permitirá, además, acercarse a la dimensión más íntima del fotógrafo, marcada por largas horas en el laboratorio y una dedicación que condicionó también la vida familiar. Su relato combina anécdotas personales con claves de su proceso creativo, ofreciendo una visión poco habitual de un autor cuya obra, lejos de perder vigencia, sigue dialogando con el presente.