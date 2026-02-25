El Foro La Región analiza la mina de oro del consumidor sénior con Agustín Medina y Francisco González

El Foro La Región recibe este jueves, a las 20:30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, a Agustín Medina y Francisco González. Bajo el título “Silver economy: El poder de la generación infinita”, estos dos veteranos de la publicidad explicarán por qué las marcas están perdiendo dinero al ignorar sistemáticamente a los mayores de 55 años.

Medina y González, fundadores de Presidentex, llegan con un discurso crítico frente a la “obsesión juvenil” del marketing actual. Agustín Medina, creativo de referencia y fundador de La Banda, y Francisco González, ex presidente de Grey España, sostienen que el mercado vive en una burbuja. Según los datos que manejan, los mayores de 65 años controlan el 65% de la riqueza en España, mientras que los menores de 35 apenas representan el 9% del gran consumo.

González es especialmente tajante sobre las herramientas actuales: considera que las redes sociales son “una trampa mortal” para las marcas. Argumenta que no son medios de comunicación profesionales, carecen de regulación y son entornos inseguros donde la inversión publicitaria no construye marca real. Ambos coinciden en que los departamentos de marketing, integrados hoy por perfiles muy jóvenes, han perdido el referente del sénior, confundiendo sus propios hábitos con la realidad de un mercado donde el 55% de las compras las decide alguien de más de 50 años.

La conferencia de mañana busca romper el mito del jubilado ahorrador. Los ponentes presentarán a la “Generación Infinita”: personas con longevidad, salud y un poder adquisitivo que el sistema prefiere no ver. Una cita para entender por qué, en economía, las canas mandan más que los “likes”.