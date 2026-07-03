El Foro La Región cierra su 30 edición consolidado como referente del debate

En el curso en el que cumplía tres décadas de trayectoria, el Foro La Región ha reafirmado su papel como referente del debate y pensamiento crítico en Galicia a través de un amplio programa de conferencias y encuentros que sumó un total de 36 citas, en las que se han abordado temas para afilar el inconformismo a través del conocimiento, la experiencia y la actualidad como motores necesarios para la transformación social.

Economía y liderazgo

En los últimos meses, el ciclo puso un énfasis especial en el análisis de los motores que impulsan la competitividad global y autonómica, ofreciendo a los asistentes claves fundamentales para interpretar el complejo nuevo orden económico. En este bloque, voces de primer nivel compartieron sus diagnósticos y visiones estratégicas. Fue el caso de Josep Borrell, que en noviembre analizó con profundidad la realidad de la integración económica. La visión empresarial y la capacidad de resiliencia fueron protagonistas en marzo con Félix Revuelta y su lección sobre cómo el fracaso es punto de partida necesario para el éxito empresarial.

La actividad económica continuó con una mirada técnica y prospectiva en junio de la mano de Luciana Taft, consultora del área de Economía y Mercado de AFI, quien aportó una visión experta sobre el entorno macrofinanciero global, dentro del Memorial Emilio Ontiveros. Finalmente, cerró el ciclo ayer mismo el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, desgranando la trascendental era de la electricidad y los retos de competitividad, seguridad y crecimiento económico que esta conlleva. Previamente, el bloque económico contó también con expertos como Agustín Medina o Francisco González, ambos en marzo, quienes profundizaron en el papel de las agencias de publicidad y el poder de las finanzas.

Innovación y desarrollo

El Foro La Región ha demostrado su compromiso con la provincia de Ourense mediante una serie de mesas redondas y jornadas específicas que han buscado ofrecer soluciones prácticas aplicadas al territorio. Un ejemplo fue en octubre la Jornada de talento: empleo, comercio y emprendimiento, un foro diseñado para captar y potenciar las capacidades locales. Unos días más tarde, el Campus Auga se erigió como el escenario principal para debatir sobre la confluencia necesaria entre innovación, sostenibilidad y conocimiento técnico al servicio de la modernización del territorio.

La defensa de la identidad y la protección de los valores locales se abordaron también en noviembre en Toén, bajo el lema "Proteger lo que somos", subrayando la importancia de la cohesión social en la gestión del espacio compartido. La puesta en valor de la riqueza patrimonial tuvo su cita en mayo con la jornada dedicada a la Ribeira Sacra y su futuro, un evento fundamental para respaldar con argumentos sólidos su candidatura como Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, la visión de la gestión pública desde la cercanía quedó reflejada en diciembre con la intervención de Luis Menor, presidente de la Diputación, defendiendo una administración moderna con una marcada vocación municipalista orientada a mejorar la vida de los vecinos.

Historia, política y memoria

El análisis de la memoria reciente de España ocupó un lugar destacado, articulado especialmente a través del ciclo dedicado a los "50 años de concordia", que permitió una revisión histórica indispensable. Este bloque temático contó con las ponencias clave de figuras como Miguel Ángel Aguilar en febrero, Jorge Carrillo en marzo y un cierre con Rodolfo Martín Villa en junio. A estas voces se sumaron los análisis políticos de Esperanza Aguirre en noviembre sobre los pilares de la política liberal, las profundas reflexiones de Manuel García-Castellón sobre el papel de la justicia en la sociedad actual y el enfoque de Jordi Sevilla sobre el momento actual de España, ambos en junio.

El rigor historiográfico y jurídico se completó con un elenco de ponentes que aportaron matices esenciales al debate, como Alfonso Borrego y Jorge Carrera Robles en octubre sobre la llegada española a América; Fernando Alañón en octubre, analizando la justicia contemporánea dentro del Memorial Emilio Atrio; David Hernández de la Fuente en enero sobre el poder del estoicismo; Juan Manuel Fernández Martínez en mayo abordando la Audiencia Nacional; así como los análisis de Juan Carlos Alonso en enero y Emilia Landaluce en mayo sobre figuras y leyendas de nuestro pasado reciente.

Cultura y sociedad

Como es habitual, el Foro La Región reservó un espacio para la divulgación científica, la psicología, el deporte y la cultura. El bienestar mental y cognitivo fue tratado en septiembre por la neuróloga Sara Herrero Lozano, mientras que el ámbito de la literatura y el pensamiento crítico contó con la participación de figuras de renombre como Luis del Val y Jordi Nomen en mayo, y Carlos Gurpegui Vidal en diciembre.

Por su parte, la ética y la tecnología fueron analizadas por Ángel García Crespo en mayo, mientras que Iván Raña ofreció en diciembre un testimonio inspirador sobre el deporte, la concentración y la superación personal.

La pasión por el motor también tuvo su espacio en junio, cuando los pilotos Javier Pardo, Iván Ares y José Antonio "Cohete" Suárez protagonizaron una jornada sobre el Rallye de Ourense, explorando su historia y futuro dentro del Memorial Reverter y Coleman. También destacó en junio el coloquio y concierto de la Javier Vargas Blues Band junto a la banda emergente Syntomía, en un evento conducido por Mariano Muniesa que fusionó música y literatura.

El ciclo se completó con las intervenciones de Gonzalo Fernández García y Sr. Corrales (ambos en septiembre), Gerardo Sánchez (octubre), dentro del ciclo del OUFF; Luis Celeiro (diciembre); Gabriel Albiac y Jorge Escohotado (noviembre), en el Memorial Antonio Escohotado; y la mirada fotográfica de Justine Joseph (junio).