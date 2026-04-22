¿Sabe usted que en el Foro La Región del jueves habrá un PREMIO en mayúsculas?

¿Sabe usted que este jueves en el Foro La Región habrá un PREMIO en mayúsculas? ¿Que los asistentes pueden optar a un regalo muy especial? ¿Que en el acto, que recorrerá la obra de Michael Joseph, fotógrafo de los Rolling Stones, para Beggars Banquet de la mano de su hija Justin Joseph se sorteará una fotografía autentica, autografiada por Michael Joseph, valorada en 4.000 euros?