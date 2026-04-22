¿Sabe usted que en el Foro La Región del jueves habrá un PREMIO en mayúsculas?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo,los asistentes del Foro La Región del jueves 23 de abril pueden optar a un regalo muy especial

La imagen, valorada en 4.000 euros, fue tomada en Londres en 1968 a los Rolling Stones.
La imagen, valorada en 4.000 euros, fue tomada en Londres en 1968 a los Rolling Stones. | La Región

¿Sabe usted que este jueves en el Foro La Región habrá un PREMIO en mayúsculas? ¿Que los asistentes pueden optar a un regalo muy especial? ¿Que en el acto, que recorrerá la obra de Michael Joseph, fotógrafo de los Rolling Stones, para Beggars Banquet de la mano de su hija Justin Joseph se sorteará una fotografía autentica, autografiada por Michael Joseph, valorada en 4.000 euros?

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