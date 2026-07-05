¿Sabe usted que el Foro La Región volvió a traer a Ourense a los pesos pesados de la economía nacional?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el éxito de los Foros La Región, el último contó con Mario Ruíz Tagle, CEO de Iberdrola
¿Sabe usted que el Foro La Región volvió a traer a Ourense a los pesos pesados de la economía nacional? ¿Que el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, aplaudió el debate organizado por este periódico? ¿Que se despidió públicamente en sus redes agradeciendo la invitación a esta casa y asegurando que Ourense seguirá siendo un gran motor eléctrico durante los próximos años?
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