¿Sabe usted que el Foro La Región volvió a traer a Ourense a los pesos pesados de la economía nacional? ¿Que el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, aplaudió el debate organizado por este periódico? ¿Que se despidió públicamente en sus redes agradeciendo la invitación a esta casa y asegurando que Ourense seguirá siendo un gran motor eléctrico durante los próximos años?