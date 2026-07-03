Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola: “España y Galicia no pueden perder el tren de la electrificación”

El Foro La Región cerró su ciclo de conferencias de este curso con la ponencia de Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, quien analizó los desafíos del sector energético. Ruiz-Tagle expuso que “estamos en la era de la electricidad” y que esta fuente es “el soporte de la economía” mundial, alertando del gran desfase entre la capacidad de generación y las infraestructuras de transporte.

En la primera parte de su conferencia, Ruiz-Tagle detalló que España posee una potencia instalada de 150.000 megavatios frente a una demanda máxima que no alcanza los 40.000. Calificó este desajuste como un “bendito problema”, pero instó a incrementar el consumo acelerando de forma urgente la electrificación de la industria. Constató que competidores como China crecen a un ritmo del 1% anual y ya alcanzan el 29% de su estructura fabril electrificada. Esta nueva demanda, vinculada a la robotización y digitalización de las empresas, será menos flexible al exigir procesos continuos de 24 horas, acumulando solicitudes pendientes por 100.000 megavatios para los próximos dos años.

Tapón en redes

El principal obstáculo técnico está en las redes de distribución, donde el mapa sectorial revela que entre el 90% y el 95% de la capacidad nacional está saturada. El directivo equiparó la situación a tener “una gran autovía pero los accesos a la autovía están cerrados”. En Galicia, la mayoría de los nudos están totalmente copados, bloqueando inversiones estratégicas y empleo de calidad. El ejecutivo fue rotundo ante las consecuencias de este parón generalizado: “el no invertir en la red es de alguna manera ponernos una soga al cuello”. Por ello, defendió el plan de inversión global de Iberdrola de 58.000 millones de euros, destinando 6.500 millones a España para redes y almacenamiento con el fin de absorber la nueva demanda.

En la parte final, vinculó la estabilidad tarifaria a la menor dependencia externa de unos combustibles fósiles cuyo coste “a España le cuesta 53.000 millones de euros al año” y que en la crisis de 2022 ascendió a “casi 90.000 millones”, mientras que Europa gasta hasta 480.000 millones anuales. Esta volatilidad geopolítica golpea la inflación y obliga al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Además, reclamó una reforma fiscal adaptada a los nuevos tiempos que acabe con la asimetría de tasas actuales: “el que descontamina paga, en el sector eléctrico desgraciadamente no se aplica”, concluyó, aplaudiendo la supresión total del impuesto del 7% para 2028, una tasa que a su juicio penaliza de forma injusta la necesaria migración hacia la electricidad.

Iberdrola advierte del coste del cierre de las nucleares

El almacenamiento de energía y el futuro nuclear centraron el análisis técnico de Mario Ruiz-Tagle. El directivo defendió el bombeo hidráulico frente a las baterías químicas. Mientras las baterías duran quince años y exigen subsidios recurrentes, las centrales de bombeo aseguran una operatividad de hasta 90 años con menores costes de mantenimiento, citando como referencia el reciente plan lanzado por Portugal.

Respecto al calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares, Ruiz-Tagle abogó por revisar los acuerdos firmados argumentando que “la prioridad es no tomar decisiones que sean irreversibles”. Explicó que la planificación original preveía sustituir la nuclear con ciclos combinados, pero el precio actual del gas triplica el de entonces, lo que provocaría un “incremento en la factura del orden del 35%”. Por último, alertó que la inteligencia artificial ya consume el equivalente a Francia y se multiplicará para 2030.