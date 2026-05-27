El Foro Ribeira Sacra impulsa su candidatura como Patrimonio de la Humanidad: “Non é o punto de chegada, senón o inicio dunha nova era”

A un mes de que la UNESCO decida si la Ribeira Sacra entra en la lista de Patrimonio de la Humanidad, el Parador de Santo Estevo volvió a convertirse este miércoles en escenario de reflexión sobre el futuro del territorio con la celebración de una nueva edición del Foro La Región - Encontros El Progreso. Un año después del encuentro celebrado bajo el lema “A paisaxe cultural da auga da Ribeira Sacra”, representantes institucionales, técnicos y emprendedores locales participaron en una jornada centrada en reforzar la candidatura y analizar las oportunidades de desarrollo ligadas a este reconocimiento internacional.

Bajo el título “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”, el foro contó con la apertura institucional de la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López; el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor; y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, mientras que la clausura corrió a cargo del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.

El Foro La Región - Encontros El Progreso reúne en Santo Estevo a instituciones, expertos y emprendedores para reforzar la candidatura de la Ribeira Sacra. | Xesús Fariñas

El encuentro, moderado por el periodista Antonio Nespereira, se articuló en torno a dos mesas redondas orientadas a abordar la gestión del patrimonio como motor de desarrollo socioeconómico. La primera analizó las estrategias necesarias para compatibilizar la protección del paisaje cultural con un modelo de turismo sostenible y de calidad, poniendo el foco en la conservación del territorio y en la necesidad de afrontar el reto demográfico del rural.

La segunda mesa se centró en la proyección económica y cultural de la Ribeira Sacra a través de la artesanía, el emprendimiento y los productos vinculados al territorio, destacando el valor del viñedo heroico, la identidad paisajística y el potencial de la candidatura de cara a la cita de julio de 2026 en Busán (Corea del Sur), donde el Comité de la UNESCO evaluará oficialmente el expediente.

El público de este Foro La Región - Encontros El Progreso. | Xesús Fariñas

"A maior forma de representación cultural, patrimonial e paisaxística de Galicia”

La apertura institucional del foro estuvo marcada por un mensaje común de unidad y responsabilidad compartida ante la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. La presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, defendió que “A Ribeira Sacra non pode entenderse sen a súa xente”, poniendo en valor el papel de generaciones de viticultores y vecinos que han conservado la identidad del territorio. Además de destacar la singularidad paisajística y cultural de la comarca, reivindicó el consenso alcanzado entre administraciones, bodegas y ciudadanía durante la última década para impulsar una candidatura que, afirmó, “sabemos que é única”.

En la misma línea, el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, subrayó que una posible declaración de la UNESCO “non é o punto de chegada, senón o inicio dunha nova era”, apelando a gestionar el futuro del territorio con responsabilidad para evitar la masificación turística. Menor defendió un modelo sostenible centrado en el bienestar de los residentes y avanzó medidas como la creación de un centro de recepción de visitantes en Pereiro de Aguiar para ordenar los flujos turísticos. También puso el foco en la dinamización económica y cultural del rural mediante iniciativas vinculadas al emprendimiento y al sector vitivinícola.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, calificó a la Ribeira Sacra como “a maior forma de representación cultural, patrimonial e paisaxística de Galicia” y aseguró que la candidatura se afronta como un “proxecto de país”. El responsable autonómico insistió en que el reconocimiento de la UNESCO debe entenderse como una herramienta para seguir protegiendo y potenciando el territorio, destacando la coordinación entre administraciones y el trabajo realizado durante décadas para llegar a la cita decisiva de julio de 2026 en Busán.

"Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade"

La primera mesa redonda del foro, centrada en el emprendimiento ligado al territorio, reunió a representantes del turismo, la cultura y la viticultura para analizar los retos y oportunidades de la Ribeira Sacra ante la candidatura de la UNESCO. Bajo el título "Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade", los participantes coincidieron en la necesidad de apostar por un modelo sostenible y coordinado que combine la protección del paisaje con un turismo de calidad y el impulso al viñedo heroico.

Xabier Ferreiro, impulsor de Erbedeiro-Aldea Sonora, explicó el proyecto de recuperación de una aldea abandonada vinculada a las artes escénicas y musicales, que incluirá un teatro, un estudio de grabación y un auditorio. El emprendedor destacó las dificultades logísticas y de mano de obra que existen para rehabilitar en el rural, aunque defendió el enorme valor humano y patrimonial del territorio y reivindicó la importancia de colaborar con los vecinos para preservar la memoria de la comarca.

Por su parte, Javier Rodríguez Pintos presentó el Camiño do Monxe, una ruta circular de senderismo de 140 kilómetros que conecta monasterios y castillos de la Ribeira Sacra. El promotor subrayó que muchos visitantes, procedentes del Camino de Santiago, encuentran en este itinerario una experiencia de desconexión y tranquilidad alejada de la masificación turística, lo que favorece una relación más auténtica con el paisaje, el vino y la población local.

El viticultor Fernando González, fundador de Adega Algueira, reivindicó la singularidad de la comarca afirmando que “Nós xa somos patrimonio da humanidade; só nos falta poñer un selo”. González repasó su trayectoria recuperando viñedos históricos abandonados y defendió el papel decisivo de la Denominación de Origen Ribeira Sacra en la revitalización económica del territorio. También alertó sobre problemas como la saturación de infraestructuras turísticas o las limitaciones normativas para utilizar drones en la viticultura heroica, insistiendo en la necesidad de modernizar el sector sin perder la identidad del paisaje.

Como conclusión, los participantes coincidieron en que el futuro de la Ribeira Sacra pasa por reforzar las sinergias entre turismo, cultura y viticultura, actuando “como una pequeña familia” para proteger el territorio y elevar la calidad de la oferta frente al riesgo de la masificación.

"Patrimonio Vivo. Natureza, memoria e producto local"

La segunda mesa reunió a distintos expertos para debatir sobre el futuro de la Ribeira Sacra y cómo poner en valor su patrimonio a través del producto local, la investigación y la visibilidad turística. En el caso del Museo Antropolóxico da Ribeira Sacra, su impulsor, Manoel Carrete, defendió su vocación de abrirlo al exterior: “queríamos expandir e internacionalizar para a xente de fora con referentes de fora”, señaló Carrete.

También destacó su impacto turístico: “o ano pasado tivemos 35.000 visitas pagadas, e se imos as gratuitas, é o dobre. Isto é un potencial turístico e cultural”, añadió. Sobre la necesidad de dar visibilidad al patrimonio, Carrete subrayó el interés del público: “A xente que ven, quere saber. Buscan información, buscan guías. E ise é o noso maior altavoz”, en referencia al papel del museo y la marca Ribeira Sacra.

En el apartado de los árboles senlleiros, el investigador Gaspar Bernárdez Villegas defendió la necesidad de ampliar su catálogo y conservación: “No primeiro catálogo, en 2007, apenas sete árbores da Ribeira Sacra formaban parte do catálogo”, explicó. Añadió que “creo que é algo que hai que facelo mirar”, y criticó la falta de actualización del inventario. También propuso ampliar el trabajo de campo: “cun traballo de campo máis exhaustivo, poderíamos encontrar máis singularidades”, y abogó por “incorporar máis árbores senlleiras, e quizáis facer un catálogo provincial”. Como ejemplo del valor natural, destacó: “hai moitas árbores máis antigas que algúns dos mosteiros, coma o castiñeiro de Pombariños, ó que se lle atribúen mil anos de idade”.

En el ámbito agroalimentario, el investigador José Miguel Vázquez Fortes explicó el trabajo de recuperación de un queso tradicional gallego. “Entrevistamos a 42 señoras que aínda o elaboraban coma no século XIX”, relató, destacando la investigación en microbiología en colaboración con la Universidade de Vigo. También señaló que “os sabores da zona aportan valor, porque cando viaxo a un territorio, tamén quero saborealo”. Sin embargo, advirtió de las dificultades de transmitir mejoras: “é moi difícil dicirlle a alguén que leva 50 anos facendo queixo mal”.

Por último, Vázquez Fortes alertó sobre la pérdida de procesos tradicionales: “a bacterioloxía se perde porque o temos todo desinfectado”, y lamentó que “xa non queda xente que fermente na casa”, debido al abandono del modelo de pequeñas explotaciones. En conjunto, la mesa redonda coincidió en la importancia de proteger el patrimonio cultural, natural y gastronómico como motor de identidad y desarrollo turístico de la Ribeira Sacra.

“Este camiñar xuntos non será esquecido”

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, cerró la sesión destacando el valor y la diversidad de la Ribeira Sacra como territorio clave en la candidatura a Patrimonio Mundial. Miramontes subrayó la riqueza productiva y cultural de la zona: “Queda contrastada a diversidade e o valor da Ribeira Sacra”, destacando su peso en sectores como el vino, el queso y las iniciativas innovadoras. También agradeció el trabajo colectivo: “a súa colaboración e gobernanza dende diferentes frentes”, y puso en valor el papel de los ponentes como embajadores del territorio.

El responsable autonómico recordó que se trata de un proceso de largo recorrido, impulsado especialmente en la última década, y afirmó que “a Ribeira Sacra evolucionou, e hoxe ten unha tendencia positiva”. Defendió además que las inversiones y el trabajo local están consolidando una candidatura sólida.

Sobre el estado actual del proceso, señaló que “estamos na recta final” y destacó su carácter único dentro de España, así como la implicación del Ministerio de Cultura y la cooperación institucional.

Finalmente, Miramontes insistió en que, más allá del resultado de la UNESCO, el trabajo realizado ya ha sido positivo: “o percorrido para desenvolver este territorio mereceu a pena”, y subrayó la importancia de seguir poniendo en valor el patrimonio y el trabajo conjunto: “este camiñar xuntos non será esquecido”.