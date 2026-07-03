Galería | Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, congrega a numerosas personalidades en el Foro La Región
ÁLBUM DE FOTOS
El último Foro La Región de esta temporada 25-26 ha estado protagonizado por el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en una ponencia que ha respondido al título: ""La era de la electricidad: competitividad, seguridad y crecimiento económico".
En este último encuentro, promovido por La Región y organizado en el Restaurante La Carballeira de Santa Cruz, se han dado cita numerosos expertos y autoridades que han escuchado la conferencia de Ruíz-Tagle.
"La IA solo existe pq existe la electricidad"— Mario Ruiz-Tagle - CEO Iberdrola España
Desde su posición al frente de Iberdrola España, Ruiz-Tagle realizó un análisis pormenorizado de la situación actual que vive el sector energético en España y los retos inmediatos que, en su opinión, hay que acometer para avanzar en la electrificación del sistema y garantizar la seguridad y estabilidad de la red.
Es esencial desarrollar la red eléctrica par el crecimiento económico"— Mario Ruiz-Tagle - CEO Iberdrola España
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Salón en el Restaurante de la Carballeira de Santa Cruz en el que se celebró el Foro La Región y se dieron cita numerosos invitados para escuchar a Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España.
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José Paz, Martiño Pinal y Lucía Otero
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José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración presenta la conferencia del CEO Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.
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Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, dirigiéndose al público durante su conferencia.
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MESA RÍO MIÑO: Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola y ponente del Foro La Región. A su derecha: Óscar Outeiriño, presidente/editor de La Región; a su lado, Julio Rodríguez, director de Atlántico Diario. A la izquierda del ponente: José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y Xosé Pastoriza, director de La Región.
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Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, y Óscar Outeiriño, editor presidente de La Región, conversando durante el Foro La Región.
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MESA RÍO SIL Concha Pombo, directora xeral de CSAG-Televisión de Galicia; José Luis Fernández, director de comunicación de Iberdrola; Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; Antonio Trincado, director financiero de Cupa Group; José Barreira, propietario del área de servicio Ruta de Europa y Rosendo Fernández, diputado provincial de la Diputación de Ourense.
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MESA RÍO TÁMEGA Germán Viso, integrante del comité ejecutivo del Grupo Finsa; David Martínez, presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense; Ana Méndez, concejala del PP en el Concello de Ourense y directora gerente de Galicia Calidade; Jorge Guillermo Sobrino, CEO de Bermello; Jorge Bermello, dueño de Bermello; Mauro Outeiriño, gerente de La Región y Antonio Nespereira, presentador del Foro La Región.
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MESA RÍO ARNOIA Irene Viña, directora de La Región Internacional; Manuel Rodríguez, ingeniero de caminos jubilado; Mónica Lázaro, comunicación Iberdrola; Jonathan Gómez, comunicación Iberdrola; Manuel Cadarso, del gabinete del CEO de Iberdrola; Carmen Rivas, directora digital de La Región y Jesús Berzosa, CEO de Tasga Renovables.
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MESA RÍO XARES Esteban González, de Oreco Balgón; Manuel González, de Oreco Balgón; Conchi Fernández, jefa de administración de La Región; Pedro Gómez, director de planta de Coren; José Manuel Luaces, responsable de energía del Grupo Gadisa y Luis Congil, de Congil Comunicación.
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MESA RÍO BIBEI César Mares, ingeniero técnico industrial del Concello de San Cibrao das Viñas y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales; Enrique San Martín, jefe provincial de inspección de telecomunicaciones del Gobierno de España; Jorge Llorente, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales; Daniel Ortega, CEO de Prace Construcciones y Servicios; Juan Juncal, CEO de Ferrolpyme y Francisco Silva, delegado institucional de Iberdrola en Galicia.
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MESA RÍO MAO Santiago Gómez-Randulfe, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales; Francisco Bretal, responsable de operaciones de Veolia y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales; Jorge Ferreirós, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales; Jorge Mato, delegado en Ourense y Lugo de Fenosa Distribución; José Manuel Aldemira, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense; Adriana Iglesias, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense y Roberto García, secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense.
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MESA RÍO AVIA María Álvarez, de Estrado Abogados; Alfonso Soto, director general de Friotea; Pablo Rodríguez, abogado y politólogo de Nuevas Generaciones del PP; Jacobo Díez, director financiero de Darlim; Manuel Galdo, director general de la Cámara de Comercio de A Coruña y presidente de Afigal; Alberto Estévez, gerente y socio de IPA Ingeniería y del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales; Juan Rodríguez, director de RRHH en Nortempo y Martín Outeiriño, de marketing de La Región.
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MESA RÍO LIMIA Lisardo González, gerente de Maderas San Martín / Codeor; Iván Francisco Vázquez, director de calidad de Coren; Alfonso Fernández, cooperativista de Viveros Braña; Mateo Alonso, coordinador institucional Ourense de Abanca; Jorge Villarino, director de publicidad de La Región; Alfredo Alemparte, gerente de Setemedia y Manuel Barral, jefe de prensa de la Consellería de Emprego.
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MESA RÍO NAVEA Javier Gesteira, responsable de Industrias Ferri; Elia Rodríguez, subdirectora de Industrias Ferri; María Galende, abogada de Ferro Abogados; Loli Alonso, jefa de administración de Atlántico Diario y Fernando Blanco, abogado de Ferro Abogados.
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MESA RÍO SALAS José Luis González, alcalde de Amoeiro; José Manuel Díaz, director financiero de Adelanta Ingeniería; Iago Tabarés, abogado y diputado del BNG; Bernardo Varela, teniente alcalde de Allariz y portavoz del BNG en la Diputación y Lucía Casado, tesorera de la Asociación de Artesanos de Ourense.
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MESA RÍO LONIA Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Ourense; Jorge Núñez, director de ingeniería de Ain Active; Manuel Rodríguez, director gerente de Sertogal; Francisco Arechaga, asesor de Inverpuente; Germán Rodríguez, CEO de Solgaleo Energía y Elena Ribao, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Ourense.
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MESA RÍO AGRO José Manuel Díaz, gerente de Marcelino Díaz; Nemesio Barxa, fundador de Nós Diario y abogado; Benito Iglesias, agente inmobiliario y columnista de La Región; Manuel Carracedo, economista y colaborador de La Región; Teresa Albariño, gerente de Aqua Ourense; Jorge Guerra, comercial de Iberdrola y Cecilio Santalices, presidente del Banco de Alimentos de Ourense.
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MESA RÍO DEVA Olga Santos Pereira, presidenta de Artesanos de Ourense y vicepresidenta de la CEO; Rocío Vázquez, de publicidad de La Región; Borja Cancela, delegado comercial de Iberdrola en Galicia; Ángel Fernández, del departamento comercial de Navantia Seanergies; Pedro de Marcos, responsable de residencial y pymes de Iberdrola en Galicia y Asturias y Oriol Sarmiento, del Clúster de Energías Renovables de Galicia.
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MESA RÍO ARENTEIRO Aquilino Domínguez, alcalde de Parada de Sil; Isabel Gil, alcaldesa de Ramirás; Dani Liceras, director de Xesmega; Lalo Gómez, administrador de Sublime Deporte y Cultura y José Juan Pérez, director del Colegio Luis Vives.
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MESA RÍO GROU Manuel Fidalgo, de Suevia Gestión de Riesgos y Seguros; David Comesaña, de compras de Congalsa; Jesús Manuel García, director de UNED Ourense y Casiano Fernández, economista jubilado.
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MESA RÍO SAN MIGUEL Susana Bayo, meteoróloga; Santiago Gómez, promotor de La Región; Estefanía Ojea, comercial de publicidad de La Región; Luis Miguel Varela, catedrático de la USC y presidente del Foro Fieito; Marcelino Otero, coordinador de energía y medioambiente del Círculo de Empresarios de Galicia; Pedro Seara, presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense y Juan José Feijóo, de La Región.
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Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, congrega a numerosas personalidades e invitados en el Foro La Región
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MESA RÍO CONSO Manuel Ferreiro, de La Región; Dania Ghanayem, en prácticas en La Región; Juan da Silva, del departamento comercial de La Región; Ciony Conde, de ventas de La Región; Manuel Carballeda , presidente del Área Industrial O Carballiño; Sabela de la Fuente y Ainhoa Rodríguez, azafatas.
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MESA RÍO BARBAÑA Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro; Francisco Meije, presidente de Instalectro y Mariluz Iglesias, vicepresidenta de Instalectro.
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MESA RÍO BARXAS Fanny Fernández, editora en Telemiño; Guillermo Sulbarán, operador de cámara en Telemiño; Antía Pérez, promotora de La Región; Paola Pérez, de marketing de La Región; Víctor Sotelo, de La Región y Felipe Rodríguez, de La Región.
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Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, contestó a las preguntas del público al final del almuerzo.
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Foro La Región con Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. Su conferencia ha congregado a numerosas personalidades e invitados en el Foro La Región
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Foro La Región con Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. Momento en el cierre del acto en el que varios invitados saludaron a Ruiz-Tagle, con el que pudieron conversar.
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