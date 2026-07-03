Galería | Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, congrega a numerosas personalidades en el Foro La Región

El último Foro La Región de esta temporada 25-26 ha estado protagonizado por el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en una ponencia que ha respondido al título: ""La era de la electricidad: competitividad, seguridad y crecimiento económico".

En este último encuentro, promovido por La Región y organizado en el Restaurante La Carballeira de Santa Cruz, se han dado cita numerosos expertos y autoridades que han escuchado la conferencia de Ruíz-Tagle.

"La IA solo existe pq existe la electricidad" — Mario Ruiz-Tagle - CEO Iberdrola España

Desde su posición al frente de Iberdrola España, Ruiz-Tagle realizó un análisis pormenorizado de la situación actual que vive el sector energético en España y los retos inmediatos que, en su opinión, hay que acometer para avanzar en la electrificación del sistema y garantizar la seguridad y estabilidad de la red.

Es esencial desarrollar la red eléctrica par el crecimiento económico" — Mario Ruiz-Tagle - CEO Iberdrola España

Estas son algunas de las fotos que deja este Foro La Región.