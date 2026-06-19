Galería | Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI

Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI

El Foro La Región acogió una nueva edición del Memorial Emilio Ontiveros , un encuentro de debate económico de carácter anual que rinde homenaje al economista y fundador de Analistas Financieros Internacionales (AFI) . La encargada de impartir la conferencia, celebrada en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, fue Luciana Taft, consultora del Área de Economía y Mercados de AFI.

Al evento acudieron numerosas autoridades y personalidades para escuchar el análisis ofrecido por Luciana Taft, en una conferencia titulada “Entorno macrofinanciero global con foco en la economía española”, en la que abordó las previsiones de futuro en el marco de la evolución de la economía española.

Estas son las imágenes que ha dejado esta nueva cita con el Foro La Región.