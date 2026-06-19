Galería | Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
Foro La Región
El Foro La Región acogió una nueva edición del Memorial Emilio Ontiveros, un encuentro de debate económico de carácter anual que rinde homenaje al economista y fundador de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
La encargada de impartir la conferencia, celebrada en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, fue Luciana Taft, consultora del Área de Economía y Mercados de AFI.
Al evento acudieron numerosas autoridades y personalidades para escuchar el análisis ofrecido por Luciana Taft, en una conferencia titulada “Entorno macrofinanciero global con foco en la economía española”, en la que abordó las previsiones de futuro en el marco de la evolución de la economía española.
Estas son las imágenes que ha dejado esta nueva cita con el Foro La Región.
1/36
El periodista Antonio Nespereira presenta el Foro La Región y da paso al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y a Luciana Taft, consultora de AFI.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
2/36
Momento en el Foro La Región en el que el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, sube al atril para intervenir en el Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
3/36
El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, presenta a Luciana Taft, consultora de AFI.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
4/36
Miguel Corvos fue el encargado de presentar a Luciana Taft e introducir el tema central de esta nueva cita con el Memorial Emilio Ontiveros y el Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
5/36
El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, interviene en el Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
6/36
Luciana Taft, consultora de AFI, se dirige al atril para pronunciar su conferencia.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
7/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
8/36
MESA RÍO MIÑO: Luciana Taft, consultora del Área de Economía y Mercados de AFI y ponente del Foro La Región. A su derecha: Óscar Outeiriño, presidente/editor de La Región; a su lado, Carmen Rivas Iglesias, directora digital de La Región. A la izquierda de la ponente: Miguel Corgos, conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia y presentador del Foro La Región; Xosé Pastoriza, director de La Región y Julio Rodríguez, director de Atlántico.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
9/36
Luciana Taft, consultora de AFI, durante su exposición. La economista de AFI analizó en el Foro La Región los retos macroeconómicos que afrontan España y el mundo.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
10/36
MESA RÍO SIL Artur Yuste, director del Grupo Cuevas; Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; Rafael López, teniente coronel de la Zona de la Guardia Civil de Galicia; José Ramón Caldas, presidente de la Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia; Rosendo Fernández, diputado provincial por el PP y Jesús Peñas-Preckler, subdelegado del Ministerio de Defensa en Ourense por el Gobierno de España.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
11/36
Luciana Taft, consultora de AFI, ofreció un análisis pormenorizado de la macroeconomía y las previsiones que tiene AFI para España.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
12/36
MESA RÍO TÁMEGA Paco Rodríguez, presidente de Proyecon; Iván López, realizador de RTVE y profesor de IA; Irene Viña, directora de La Región Internacional; Miguel Ángel Viso, diputado en el Parlamento de Galicia por el PP; Enrique San Martín, jefe provincial de Telecomunicaciones del Gobierno de España y Julio Vila, vicedecano del Colegio de Economistas de Ourense y propietario de Vila Castro.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
13/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
14/36
MESA RÍO ARNOIA José Manuel Martínez, CEO de Mobify; Tomás Pérez, del Consello de Contas de Galicia; Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Ourense; Santiago Gómez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Ourense y Mauro Outeiriño, gerente de La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
15/36
El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, escuchando a la consultora finaciera de AFI, Luciana Taft.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
16/36
MESA RÍO XARES Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense; Jaime Pereira, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ourense; Conchi Fernández, jefa de Administración de La Región y Ramón Gayoso, del Banco Sabadell Ourense.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
17/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
18/36
MESA RÍO BIBEI Antonio Nespereira, periodista y presentador del Foro La Región; José Manuel Díaz, director de Marcelino Díaz; Silvia Crespo, directora de proyectos y comunicación de APE Galicia; Dolores Alonso, jefa de administración de Atlántico; María Galende, abogada de Ferro Abogados, y Fernando Blanco, abogado de Primitivo Ferro Abogados.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
19/36
Luciana Taft, consultora de AFI, en el Foro La Región "Memorial Emilio Ontiveros".
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
20/36
MESA RÍO MAO Marta Rodríguez, profesora de Ciencias Económicas/Turismo de la Universidad de Vigo; Iago Tabarés, abogado y diputado en el Parlamento de Galicia por el BNG; Jorge Villarino, director de publicidad de La Región; Alejandro Outeiriño, de La Región y Jorge Pumar, concejal en el Concello de Ourense y diputado provincial por el Partido Popular.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
21/36
MESA RÍO AVIA Felipe Ferreiro, presidente de la Cruz Roja de Ourense; José Juan Pérez, director del Colegio Luis Vives; José Luis Ferro, diputado en el Parlamento de Galicia por el PP y ex alcalde de Celanova; Jesús Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales e Turismo de la UVigo y Argimiro Levoso, exgerente de la Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
22/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
23/36
MESA RÍO LIMIA Manuel Carracedo, economista y colaborador de La Región; Eloy Tesouro, gerente de la funeraria Santa Eulalia; Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos Número 1 de Ourense; Estefanía Ojea, del departamento comercial de La Región y Nuria Iglesias, socia fundadora de Mobify.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
24/36
Mauro Outeiriño, gerente de La Región, y otros asistentes al Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
25/36
MESA RÍO NAVEA Evelia Murcia, profesora contratada del área de Trabajo Social de la Universidad de Vigo; Martín Outeiriño, de marketing de La Región; Juan Da Silva, del departamento comercial de La Región; Antonio Núñez, director territorial de empresas Ambac; Juan Carlos Del Canto, de Inicia Asesores y Luis Rivera, presidente de la Asociación Centro Comercial Aberto Ourense
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
26/36
Luciana Taft, consultora de AFI, en el Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
27/36
MESA RÍO SALAS José Manuel López, gerente de la Fundación Dorzán; Luis Seoane, propietario de Lito Seoane Peluqueros; Gino Roncal, jefe de publicidad de Atlántico Diario y Lalo Gómez, administrador de Sublime Deporte y Cultura S.L.U.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
28/36
De izquierda a derecha: Julio Rodríguez, director de Atlántico; Xosé Pastoriza, director de La Región, y Carmen Rivas Iglesias, directora digital La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
29/36
MESA RÍO LONIA Antonio de Oliveira, de la Agencia Garriga; Fran Vila, del departamento comercial de La Región; Pedro Seara, presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense; Roberto González, secretario del Sindicato Unificado de Policía y Raúl Casas, del Colegio de Economistas de Ourense.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
30/36
Conferencia de Luciana Taft, consultora de AFI, en el Foro La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
31/36
MESA RÍO AGRO Manuel Martínez, del Liceo Ourense; Xabier Casares, presidente del Liceo Ourense y ex diputado en el Parlamento de Galicia; Casiano Fernández, economista jubilado; Rafael García, colaborador de Telemiño y gerente de Deintur; Amelia Feijóo, del departamento comercial de La Región y Benito Iglesias, agente inmobiliario y colaborador de La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
32/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
33/36
MESA RÍO DEVA Jacinto Seara, físico nuclear y colaborador de La Región; Damián Lucio, economista de Damián Lucio Asesores; Rosario Martínez, economista jubilada; Cyoni Conde, de ventas de La Región; Adolfo Pérez, profesor de la Universidad de Vigo y Gerardo Pavón, colaborador de La Región.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
34/36
Numerosos invitados se dan cita en el Foro La Región para escuchar a Luciana Taft, consultora de AFI
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
35/36
MESA RÍO ARENTEIRO Irene Aguilar, socia de D3 Gestiones; Marisol López, socia de Global Nutrition y CEO de Esteo Innova; Manuel Fidalgo, de Suevia Correduría de Seguros; Dania Ghanayem, comercial en prácticas en La Región; Manuel Ferreiro, comercial en La Región y Jaime Amorín, presidente del Hockey Barrocás.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López
36/36
El público aplaudió la intervención de Luciana Taft en el Foro La Región, en una nueva cita con el Memorial Emilio Ontiveros que fue todo un éxito.
|
José Paz, Alan Pérez y Miguel Ángel López