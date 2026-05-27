Galería | Instituciones, expertos y emprendedores se dan cita en Santo Estevo para reforzar la candidatura de la Ribeira Sacra, en fotos
"RIBEIRA SACRA: PATRIMONIO CON FUTURO"
Representantes institucionales, expertos y emprendedores analizaron en Santo Estevo el futuro de la Ribeira Sacra y las oportunidades ligadas a la candidatura de la UNESCO.
El Parador de Santo Estevo acogió este miércoles una nueva edición del Foro La Región - Encontros El Progreso bajo el título “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”, una jornada centrada en analizar las oportunidades de desarrollo del territorio vinculadas a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la UNESCO.
El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos y emprendedores vinculados al turismo, la cultura, el patrimonio y el sector agroalimentario. La apertura institucional contó con la participación de Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, mientras que la clausura corrió a cargo del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.
Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas. La primera abordó el emprendimiento ligado al territorio, el turismo sostenible y el valor del paisaje y el vino como motores económicos de la Ribeira Sacra. La segunda se centró en la conservación del patrimonio cultural y natural, la memoria colectiva y el producto local como elementos clave para el futuro de la comarca.
Los participantes coincidieron en destacar la importancia de proteger la identidad de la Ribeira Sacra y reforzar un modelo de desarrollo sostenible basado en la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía.
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Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural; Xosé Pastoriza, director de La Región; José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; Carmela López, presidente de la Diputación de Lugo; Carlos Barbosa, subdirector General; y Alfonso Riveiro, director de El Progreso.
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Xesús Fariñas
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Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo, y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense.
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José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude; Xosé Pastoriza, director de La Región; y Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural.
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El público al inicio del evento en el que se ha repasado la situación actual de la candidatura de la Ribeira Sacra a ser considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
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Xesús Fariñas
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La primera intervención, como apertura institucional, comenzó con Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo.
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Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, durante su intervención, en la que abordó lo que conllevaría que la UNESCO considere a la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad y alertó sobre riesgos, como la dificultad de gestionar una ialta afluencia de visitantes.
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Xesús Fariñas
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El discurso de José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, en el que destacó los distintos valores de la Ribeira Sacra y por qué es la zona paisajística por excelencia de toda Galicia.
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Los asistentes escuchan interesados las diferentes ponencias del foro.
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Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrao das Viñas.
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El periodista Antonio Nespereira, presentador y moderador del foro, junto al viticultor Fernando González, el promotor turístico Javier Rodríguez Pintos y Xabier Ferreiro, impulsor de Erbedeiro-Aldea Sonora.
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Xesús Fariñas
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Las palabras de Fernando González, portavoz de la prestigiosa Adega Algueira.
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Javier Rodríguez Pintos, promotor de la ruta e iniciativa Camiño do Monxe, en su turno de intervención en el foro.
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Xesús Fariñas
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La intervención de Xabier Ferreiro, en representación del proyecto innovador Erbedeiro - Aldea Sonora.
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Los oyentes durante esta primera mesa redonda en una de las salas del Parador de Santo Estevo.
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Xesús Fariñas
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"Patrimonio vivo: natureza, memoria e produto local", el tema de esta segundo debate.
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José Miguel Vázquez Fortes, asistiendo en representación de la quesería Dajosefa.
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Gaspar Bernárdez Villegas, doctor en Investigación Agraria y Forestal, coautor de los Catálogos de Árbores Senlleiras de los municipios de Parada de Sil y Sober, y responsable de la recuperación de la Sobreira da Barca.
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Xesús Fariñas
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Manoel Carrete, historiador y principal impulsor del Museo de Arte Sacro de Castro Caldelas.
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Xesús Fariñas
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La ingeniera agrícola Uxía García Ojea entre los espectadores.
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Xesús Fariñas
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La clausura corrió a cargo del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.
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El banquete posterior al evento.
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Marta Novoa y Elena Freijedo, jefa del gabinete de Presidencia de la Diputación de Ourense.
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Xesús Fariñas
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Manoel Carrete y José Miguel Vázquez Fortes, ponentes de la segunda mesa redonda programada en este foro.
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Xesús Fariñas
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Lalo Pavón, periodista, y Raquel Arias, vicepresidenta del Parlamento gallego, en Santo Estevo.
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Benito Iglesias, asesor, y José María Lago, diputado PP.
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Jorge Pumar, concejal de Ourense por el PP, y Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio de la Xunta.
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Broche final al Foro La Región - Encontros en El Progreso: "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro". Momento en el que las autoridades, invitados y participantes en las mesas redondas programadas en el foro comparten impresiones en el claustro del Parador de Santo Estevo
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Xesús Fariñas
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Autoridades, invitados y ponentes participantes en el Foro La Región - Encontros El Progreso en el Parador de Santo Estevo (Ribeira Sacra).
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Xesús Fariñas