Galería | Instituciones, expertos y emprendedores se dan cita en Santo Estevo para reforzar la candidatura de la Ribeira Sacra, en fotos

Todos los asistentes de esta nueva edición del Foro La Región - Encontros en El Progreso: "Ribeira Sacra: Patrimonio con futuro".

Representantes institucionales, expertos y emprendedores analizaron en Santo Estevo el futuro de la Ribeira Sacra y las oportunidades ligadas a la candidatura de la UNESCO.

El Parador de Santo Estevo acogió este miércoles una nueva edición del Foro La Región - Encontros El Progreso bajo el título “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”, una jornada centrada en analizar las oportunidades de desarrollo del territorio vinculadas a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la UNESCO.

El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos y emprendedores vinculados al turismo, la cultura, el patrimonio y el sector agroalimentario. La apertura institucional contó con la participación de Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, mientras que la clausura corrió a cargo del director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes.

Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas. La primera abordó el emprendimiento ligado al territorio, el turismo sostenible y el valor del paisaje y el vino como motores económicos de la Ribeira Sacra. La segunda se centró en la conservación del patrimonio cultural y natural, la memoria colectiva y el producto local como elementos clave para el futuro de la comarca.

Los participantes coincidieron en destacar la importancia de proteger la identidad de la Ribeira Sacra y reforzar un modelo de desarrollo sostenible basado en la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía.