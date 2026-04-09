Jordi Sevilla analiza en el Foro La Región el momento que atraviesa España

El economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla analiza en un nuevo Foro La Región el actual desorden geopolítico y el bloqueo institucional en España. La cita tiene lugar este jueves, a partir de las 20,30 horas, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Vinculado históricamente al PSOE, Sevilla acude al Foro con una postura crítica hacia la dirección actual de su partido. En su análisis, identifica un proceso de “podemización” y cuestiona decisiones clave como la amnistía, vinculándola a necesidades parlamentarias coyunturales más que a principios ideológicos.

Según el exministro, la formación se ha transformado en una estructura donde la discrepancia interna se ha visto reducida. La vivienda y la desigualdad económica ocuparán un lugar central en su discurso. Sevilla advierte que la inaccesibilidad a un hogar es el problema más grave que afronta la sociedad, pero queda relegado por la polarización política. Su ponencia en Ourense servirá para diseccionar los fallos que padece el sistema y proponer una rectificación urgente del rumbo político actual.

María José Feijóo, natural de Esgos y profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, presentará al ponente. Más allá de su faceta universitaria, esta experta en administración pública, tiene un marcado perfil institucional y de transferencia de conocimiento. Es miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, ha dirigido numerosos posgrados y jornadas vinculadas al empleo público, y es impulsora de iniciativas para el debate y la reflexión como el Clúster ERICE (Espacio para la Reflexión e Ideas y Creación de Empleo).