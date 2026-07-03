José González, conselleiro de Emprego en Ourense: “Ruiz-Tagle es una de las personas más relevantes del sector”

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, fue el encargado de presentar al ponente de la jornada en el Foro La Región. Durante su intervención, González subrayó el impacto de la electricidad para el conjunto de la economía, “además en una provincia como Ourense en la que la producción eléctrica es especialmente importante”, y destacó que la transición hacia las renovables representa una “fuerte apuesta por el sector verde con un gran potencial en el ámbito del empleo”.

Para ejemplificar la relevancia de este modelo, el conselleiro recordó el apagón general del 28 de abril de 2025, calificándolo como “un ejercicio de memoria colectiva donde vimos precisamente esa importancia estratégica de la energía” al comprometer de golpe servicios como el transporte, los cajeros o la telefonía móvil, elementos que la sociedad da por sentados en el día a día. González concluyó su intervención dando paso a Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ensalzando su trayectoria internacional en el sector energético desde 1996 y el peso de una compañía que este año conmemora su 125 aniversario.