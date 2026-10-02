José Manuel Baltar: “Dicen que los ourensanos vemos crecer la hierba, pues Juan Verde asesora a quienes la cortan”

José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y senador por el Partido Popular, fue el encargado de abrir la jornada del Foro La Región con la presentación a Juan Verde, a quien definió como “un estadista, un consultor y uno de los grandes de nuestro tiempo”. Baltar comenzó su intervención recordando la vinculación entre la provincia y la proyección internacional del ponente, asegurando al público presente que no tendría “otra oportunidad y otra razón mejor para aprovechar el tiempo que escuchar a Juan”.

Durante su discurso, el senador repasó la trayectoria de Verde desde sus orígenes en Telde hasta su llegada a Boston con apenas 15 años, un camino marcado por su formación en Boston University y Harvard, así como por su trabajo con tres presidentes de EEUU: Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Para Baltar, la clave del estratega global reside en su ambición conceptual: “Juan Verde piensa como hay que pensar: a lo grande. Si piensas en empatar, posiblemente pierdas; si piensas en ganar, posiblemente el resultado final sea mejor”.

Al analizar el perfil personal del conferenciante, Baltar sintetizó su figura en términos como visión, compromiso y la palabra inglesa “grit”, la cual “aúna coraje, aguante y esa determinación de la que les hablaba”. Asimismo, hizo hincapié en su filosofía de vida, plasmada en su obra “Soñar es poder”, señalando que “hay que poner mucha pasión, soñar y creer en lo que se sueña, asumir riesgos y ponerse al servicio del otro”, al tiempo que enfatizó que “la verdadera fortaleza de una persona no es la física, sino la mental”.

Baltar cerró la presentación enmarcando la ponencia de Verde en la convulsa coyuntura geopolítica global, citando a referentes históricos como Henry Kissinger o Antonio Gramsci sobre los claroscuros del orden mundial. Además, puso en valor la colaboración del ponente con la provincia a través del impulso de misiones comerciales entre Ourense y Estados Unidos. Como broche final, el expresidente provincial resumió la perspicacia de Verde con un guiño a la retranca local: “Dicen que los ourensanos vemos crecer la hierba; él la ve crecer y asesora a los que la siembran y la cortan”.