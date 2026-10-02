Juan Verde: “Lo mejor que le ha podido pasar a Europa se llama Donald Trump”

El estratega global y asesor de líderes mundiales Juan Verde ofreció ayer una ponencia en el Foro La Región centrada en las grandes transformaciones geopolíticas y económicas que están reconfigurando el escenario internacional. En el Restaurante Sanmiguel, ante un público compuesto por empresarios, autoridades, profesionales de diversos sectores y miembros de la sociedad civil, el ponente analizó los giros del mercado global, la pérdida de relevancia del multilateralismo tradicional y las oportunidades estratégicas para España y Galicia. Además, la conferencia se estrenará en Telemiño hoy a las 18,30 horas para que el público pueda seguir la intervención de forma íntegra. Durante su discurso, Verde insistió en la necesidad de que el tejido productivo abandone fórmulas del pasado y adopte una postura flexible y previsora, advirtiendo de que las turbulencias actuales responden a una mutación estructural que redefinirá la competitividad empresarial.

En el arranque de su intervención, el ponente subrayó el ritmo acelerado al que se producen los cambios en comparación con épocas anteriores. Según expuso, “el mundo ha cambiado más en los últimos tres años que en los anteriores treinta”, lo que sitúa a las empresas ante una encrucijada histórica. Para ilustrar el alcance de esta metamorfosis, Verde recordó una conversación en Washington con antiguos asesores de la Casa Blanca, en la que concluyeron que la estabilidad del pasado no regresará. En este sentido, citó una reflexión clave: “la disrupción ya no es la excepción, ahora es la norma”. A su juicio, este cambio implica el fin de un modelo articulado sobre bases ideológicas o mediante organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. El sistema evoluciona hacia una diplomacia bipolar y transaccional dominada por la pugna entre Washington y Pekín, donde la eficiencia económica cede el paso a la resiliencia.

Nuevo orden mundial

A la hora de analizar hacia dónde se dirigen los flujos de inversión, el estratega identificó cinco sectores clave que concentrarán el capital mundial durante los próximos años. En primer lugar, situó la energía como la base indispensable para cualquier actividad productiva o tecnológica. En segundo término, destacó las cadenas de suministro, donde la búsqueda del coste más bajo es sustituida por la necesidad de garantizar el abastecimiento de productos esenciales. Como tercer pilar mencionó la tecnología, destacando que la inteligencia artificial se sitúa como “la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad en el planeta Tierra”. En cuarto lugar situó la sostenibilidad, señalando que la transición ecológica ha pasado a ser una materia de seguridad nacional. Por último, apuntó al sector de la defensa como el gran catalizador que financiará el avance tecnológico, recordando que el gasto militar en Europa pasará del 1.7% al 5% del producto interior bruto en cuatro años.

Al abordar las consecuencias de este reparto de poder, Juan Verde analizó los actores que saldrán fortalecidos de la fragmentación global. Pese al pesimismo habitual sobre el continente, afirmó que Europa figura entre los potenciales ganadores del nuevo escenario. En su opinión, “lo mejor que le ha podido pasar a Europa se llama Donald Trump”, en la medida en que las exigencias estadounidenses obligaron a los gobiernos comunitarios a reaccionar, reducir dependencias y asumir su defensa. Asimismo, señaló que las potencias medias y Latinoamérica se beneficiarán de la relocalización industrial. En el ámbito corporativo, auguró un papel preferente para las empresas de infraestructuras, la industria militar y los campeones nacionales, compañías estratégicas que requerirán respaldo para competir frente a las multinacionales de Estados Unidos y China.

Potencial de Galicia

Aterrizando el análisis en el plano autonómico, el ponente identificó un horizonte favorable para la economía gallega si logra posicionarse en las actividades prioritarias del nuevo mapa internacional. Destacó la importancia de la producción de proximidad y la seguridad alimentaria, un terreno donde Galicia cuenta con una industria consolidada en sectores como el conservero, el pesquero, el lácteo y el agroalimentario. Asimismo, resaltó las posibilidades asociadas a las materias primas críticas y minerales raros. En este ámbito, remarcó que “el país de Europa con mayor potencial minero es España, y la región dentro de España con mayor potencial es Galicia”, lo que representa una ventaja estratégica relevante si se agiliza la burocracia. A esto sumó la capacidad de generación energética limpia y la aportación de su tejido industrial en áreas auxiliares de defensa como la construcción naval, la aviación y los drones.

Momento de oportunidad

Para cerrar su intervención, el consultor recurrió a una metáfora tomada de la Grecia clásica para definir el sentido del momento presente. Explicó que mientras los griegos empleaban la palabra cronos para referirse al tiempo lineal, utilizaban el término kairós para nombrar el instante preciso de la oportunidad, aquel momento decisivo en el que todo cambia de forma irreversible. Frente a quienes observan la actualidad con escepticismo, el estratega afirmó que “este es un momento kairós para el mundo”, en el que la parálisis en la adopción de decisiones conllevará un alto coste competitivo. En sus palabras finales, instó a responsables públicos y directivos a actuar con audacia para proteger el legado empresarial y asegurar la prosperidad de las siguientes generaciones, adaptando sus estrategias a un entorno en permanente cambio.