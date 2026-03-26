José Manuel Vázquez sobre Félix Revuelta: “Es un claro ejemplo de empresario polifacético”

El empresario y fisioterapeuta José Manuel Vázquez, “Casiano”, presentó la figura de Félix Revuelta, a quien definió como un “empresario polifacético” con una trayectoria marcada por el éxito y la diversificación. Durante su introducción, recordó que el invitado nació en Burgos en 1947, aunque “pasó su infancia y juventud en su querido Logroño”, ciudad a la que sigue estrechamente vinculado.

El presentador resaltó hitos clave, mencionando que “en 1991 constituyó la sociedad Naturhouse SL”, empresa que hoy lidera como presidente ejecutivo. Casiano enfatizó la diversificación de Revuelta en sectores como la comunicación, el inmobiliario, la química y el deporte, destacando su presidencia en la UD Logroñés y su cargo en la Real Federación Española de Fútbol. Según Vázquez, la gestión de activos tan diversos consolida a Revuelta como una figura fundamental del panorama empresarial español.