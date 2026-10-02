Juan Verde protagonizó el Foro La Región: "La apatía política es la gran amenaza para la sociedad”

En la parte final del Foro La Región, Juan Verde respondió a las distintas cuestiones planteadas por el público asistente, abordando los grandes retos que condicionan la estabilidad política y económica a escala global. Durante este coloquio, el estratega analizó las principales incertidumbres del mapa internacional, desde el papel de las instituciones europeas hasta el impacto de la inteligencia artificial, el auge de los populismos o la relevancia estratégica de la inmigración.

Sobre el futuro de la Unión Europea, advirtió de que se encuentra ante una oportunidad histórica, pero remarcó la necesidad de actuar con urgencia: “Europa tiene que ponerse las pilas y tomar decisiones difíciles o dejaremos de ser relevantes”. Siguiendo el informe Draghi, instó a eliminar trabas burocráticas para convertirse en “un catalizador y un acelerador de oportunidades”, citando como ejemplo personal los tres años requeridos para tramitar una inversión en la Ribeira Sacra.

Retos del futuro

En relación con la pugna tecnológica entre potencias por la inteligencia artificial, el ponente defendió una alianza trasatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea para fijar reglas y límites éticos, advirtiendo de que el gran peligro de esta tecnología es “perder el control” si llega a tomar decisiones de forma autónoma. En el ámbito político, mostró preocupación ante el auge de los movimientos de extrema derecha, caracterizados por ser “nacionalistas, proteccionistas y antiinmigración”, apelando como respuesta a “convertirnos en más Europa que nunca”. Sobre la inmigración, aseguró que se ha convertido en un arma geopolítica, aunque subrayó que la llegada regular y controlada de población es “absolutamente necesaria” para frenar la sangría demográfica en regiones envejecidas como Galicia.

Por último, el ponente situó la mayor amenaza para las democracias en “la apatía política y la falta de compromiso” de los ciudadanos. Frente a este distanciamiento, defendió una mayor participación activa de la sociedad civil. Asimismo, enfocado en el tejido empresarial, avanzó que en los próximos cinco años el peso de las tensiones globales obligará a muchas compañías a incorporar la figura de un responsable geopolítico en sus direcciones ejecutivas para poder competir con garantías en el mercado internacional.