El juez José Luis Castro aborda la radicalización yihadista de menores

El terrorismo yihadista ha cambiado las mezquitas por las pantallas de los teléfonos móviles. La captación de menores ya no requiere contacto físico, ocurre silenciosamente en TikTok, Telegram o videojuegos. Esta peligrosa “radicalización desde la habitación” será el eje del próximo Foro La Región, que se celebrará este jueves 22 en el salón de actos de la sede Afundación, en la avenida de Pontevedra. El protagonista será el juez ourensano José Luis Castro de Antonio, titular del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

Nacido en la ciudad de As Burgas en 1964, Castro ejerce en la Audiencia Nacional desde 2004. En más de treinta años de carrera ha priorizado la jurisdicción penitenciaria y los derechos de los privados de libertad. Aunque trabajó en Valladolid, Madrid o América Latina durante su carrera, mantiene un arraigo inquebrantable con Ourense, forjado en la formación humanística del colegio Sueiro. Esa “ourensanía” le impulsa a reivindicar el patrimonio local, como la obra del arquitecto Vázquez-Gulías, y a defender encarecidamente la revitalización del descuidado casco histórico y del enorme potencial termal de la ciudad.

En el Foro, Castro desmontará los prejuicios sobre la delincuencia juvenil asociada al yihadismo. La sociedad suele asociarla con la inmigración o con menores extranjeros, lo que el juez considera “una estigmatización profundamente injusta”. Las cifras son claras: el 70% de los jóvenes expedientados por terrorismo son españoles y un 15% descienden de familias magrebíes asentadas en el territorio. Como ejemplo, recuerda que la primera yihadista detenida en España fue “una menor española de 15 años que no presentaba dificultades de integración”.

El magistrado advertirá de la pericia de estos nativos digitales, captados mediante propaganda, tutoriales de explosivos y avatares generados por inteligencia artificial. Ante esta sofisticación, muchas familias sufren una brecha tecnológica. Castro señala lo impactante que resulta ver a padres “que consideran a sus hijos muchachos formales, que apenas salen de su habitación”, descubriendo estupefactos su vida delictiva solo cuando la policía llama a su puerta.

A la pregunta de por qué un adolescente acaba frente a la Audiencia Nacional, la respuesta recae siempre en la vulnerabilidad, avanza el magistrado. Los estudios del juzgado que dirige concluyen que la raíz de estas conductas anida “en el desarraigo personal, la necesidad de formar parte de un grupo, el deficiente control parental y la falta de expectativa de futuro”, descartando la procedencia como factor. Pese al sombrío panorama y al alarmante descenso de edad en los implicados -llegando a inimputables menores de 14 años-, el discurso de Castro de Antonio es netamente humanista.

Para arrojar esperanza, el magistrado subraya un dato: “El número de reincidentes es cero”. Un éxito que fundamenta en la prevención policial y en la labor de rehabilitación de centros como el de Monteledo, en Ourense.

El Foro La Región adelanta su horario a partir de esta semana

El Foro La Región modifica el horario de sus conferencias semanales para adaptarse mejor a las necesidades del público asistente. A partir de esta próxima cita, el jueves 22 de octubre, los encuentros comenzarán a las 19,45 horas, adelantando así su inicio habitual de las 20,30 horas. Este cambio de franja horaria se estrenará precisamente con la esperada intervención de José Luis Castro de Antonio, magistrado de la Audiencia Nacional, quien abordará la radicalización yihadista en menores.

La nueva programación del ciclo 2026-2027 continuará manteniendo este mismo horario adelantado durante las siguientes semanas. El 29 de octubre será el turno del senador Juan Lobato Gandarias para reflexionar en profundidad sobre ética y política. En el mes de noviembre visitarán la ciudad María Emilia Casas Baamonde, ex presidenta del Tribunal Constitucional (día 12), el Memorial Antonio Escohotado (día 19) y el capitán de navío Abel Romero Junquera (día 26). Mariano Rajoy cerrará el año el 17 de diciembre.