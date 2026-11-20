A las puertas del quinto aniversario de la muerte de Antonio Escohotado, su pensamiento volvió a protagonizar el Foro La Región con un debate sobre la libertad individual, la medicina y las políticas antidrogas. Su hijo Jorge Escohotado, el periodista y escritor Fernando Díaz Villanueva y el médico Fernando Caudevilla, que atendió al filósofo durante sus últimos años, participaron ayer en un encuentro en el que reivindicaron la vigencia de sus ideas y cuestionaron los resultados de décadas de prohibicionismo.

“Modelos y figuras como la suya escasean muchísimo ahora mismo”, lamentó Jorge Escohotado, quien abrió el homenaje recordando que este sábado se cumplen cinco años de la muerte de su padre. A su juicio, la figura del intelectual dedicado al conocimiento prácticamente ha desaparecido, mientras el pensamiento del filósofo continúa ganando seguidores gracias a las redes sociales y a la recuperación de sus publicaciones.

La política de prohibición de las drogas centró buena parte del debate. Fernando Díaz Villanueva recurrió a la historia para establecer paralelismos entre la actual persecución del narcotráfico y la ley seca estadounidense. El periodista sostuvo que las restricciones no han conseguido erradicar el consumo, pero sí han favorecido la aparición de mercados clandestinos, organizaciones criminales y sustancias adulteradas.

Fernando Caudevilla profundizó en esta cuestión desde su experiencia médica. El especialista defendió la necesidad de distinguir entre los riesgos propios de las sustancias y aquellos derivados de su prohibición. “Los adulterantes no son una consecuencia de la heroína, son una consecuencia del marco que hemos decidido darle a la heroína”, explicó.

EL CASO ULBRICHT

El debate también se detuvo en Silk Road, el mercado clandestino de internet cuyo creador, Ross Ulbricht, fue condenado a dos cadenas perpetuas y 40 años de prisión, antes de ser indultado por Donald Trump. Caudevilla recordó que aportó un testimonio a petición de la defensa durante la fase previa a la sentencia y criticó el tratamiento judicial de su intervención. El encuentro permitió igualmente conocer la relación personal entre Escohotado y su médico. Caudevilla recordó sus últimos años y advirtió de que la experiencia individual del filósofo con determinadas sustancias no puede generalizarse, insistiendo en sus riesgos y efectos secundarios.

Las preguntas del público trasladaron el debate a la prevención entre los jóvenes y las alternativas a la prohibición. Caudevilla defendió el diálogo frente a los prejuicios, mientras Jorge reclamó estudiar las particularidades de cada sustancia antes de abordar su regulación.

Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria: "Las drogas no son la solución para todo"

Fernando Caudevilla conoció primero la obra de Escohotado y después al propio intelectual. El especialista reconoció que sus investigaciones influyeron en su decisión de estudiar Medicina y abordar las drogas desde una perspectiva diferente a la convencional. Conocido también como Doctor X, explicó su experiencia ofreciendo asesoramiento sanitario a consumidores en internet, especialmente sobre los riesgos de mezclar sustancias, sus efectos secundarios y las posibles interacciones con medicamentos. Muchos usuarios, señaló, no se atrevían a trasladar estas dudas a sus médicos por miedo a ser juzgados.

Caudevilla también quiso desmontar algunos prejuicios, pero sin presentar las drogas como remedios universales. Advirtió de sus riesgos y recordó que la experiencia personal de Escohotado no puede extrapolarse al resto de la población. “Las drogas no son la solución para todo el mundo ni son la solución para todo”, insistió.

Jorge escohotado, hijo del homenajeado y fundador de "La Emboscadura": "Nunca perdió la euforia, nunca perdió la cabeza"

Jorge Escohotado abrió el memorial agradeciendo a La Región que mantenga vivo el recuerdo de su padre cinco años después de su fallecimiento. El fundador de las editoriales La Emboscadura y Memorable destacó que su pensamiento continúa extendiéndose entre nuevas generaciones y que todavía quedan obras pendientes de recuperar y publicar.

Su intervención permitió conocer también la faceta más personal del intelectual. Recordó que, incluso en sus últimos años, Antonio Escohotado conservó intacta su curiosidad y sus ganas de aprender. “Él nunca perdió la euforia, nunca perdió la cabeza, siguió estudiando hasta el último día”, aseguró, describiendo a su padre como una especie de “Wikipedia ambulante”. Jorge abordó igualmente la utilización de determinadas sustancias con fines terapéuticos y creativos, una cuestión especialmente presente en la última etapa de su padre.

Fernando Díaz Villanueva, periodista y escritor: "La ley seca hizo que fuera más peligroso beber"

Fernando Díaz Villanueva descubrió el pensamiento de Antonio Escohotado durante sus años universitarios gracias a un pequeño libro de la colección Alianza 100, que compró por cien pesetas. Era una versión abreviada de “Historia general de las drogas”, una obra que terminó despertando su interés por el filósofo. “No porque estuviese especialmente interesado en las drogas, sino por toda la filosofía que subyacía a su visión de las drogas”, recordó.

El periodista y escritor defendió la importancia de recurrir a la historia para comprender las consecuencias de las prohibiciones. Puso como ejemplo la ley seca estadounidense, que no erradicó el consumo de alcohol, pero sí fomentó los mercados clandestinos y las intoxicaciones. “Quien quería seguir bebiendo, seguía bebiendo, pero peor”, explicó. Díaz Villanueva también cuestionó los límites del intervencionismo estatal sobre las decisiones personales: “No se puede hacer una ley para evitar que te autolesiones”.