El Foro La Región celebra este jueves, 19 de noviembre, el 5º Memorial Antonio Escohotado.

El Foro La Región celebra este jueves, 19 de noviembre, el 5º Memorial Antonio Escohotado, un encuentro dedicado a recordar y analizar el legado intelectual del filósofo, ensayista y jurista español.

La cita tendrá lugar a partir de las 19:45 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, bajo el título "Farmacología e inspiración”.

Tres invitados para analizar su legado

El memorial contará con la participación de Fernando Díaz Villanueva, periodista, escritor e historiador; Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria; y Jorge Escohotado, fundador de La Emboscadura.

El encuentro abordará distintas facetas del pensamiento de Antonio Escohotado, con especial atención a su visión sobre la farmacología, las drogas, la libertad individual y el pensamiento crítico.

Relacionado Escohotado y otro tributo a su extenso legado en el Foro La Región

Jorge Escohotado aportará además una perspectiva vinculada a la trayectoria y al legado del filósofo, así como a la conservación y difusión de su obra.

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