Directo | El Foro La Región homenajea a Antonio Escohotado en el quinto memorial dedicado a su legado
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El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge este jueves un nuevo Foro La Región sobre la obra y el pensamiento del filósofo Antonio Escohotado con la participación de Fernando Díaz Villanueva, Fernando Caudevilla y Jorge Escohotado
El Foro La Región celebra este jueves, 19 de noviembre, el 5º Memorial Antonio Escohotado, un encuentro dedicado a recordar y analizar el legado intelectual del filósofo, ensayista y jurista español.
La cita tendrá lugar a partir de las 19:45 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, bajo el título "Farmacología e inspiración”.
Tres invitados para analizar su legado
El memorial contará con la participación de Fernando Díaz Villanueva, periodista, escritor e historiador; Fernando Caudevilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria; y Jorge Escohotado, fundador de La Emboscadura.
El encuentro abordará distintas facetas del pensamiento de Antonio Escohotado, con especial atención a su visión sobre la farmacología, las drogas, la libertad individual y el pensamiento crítico.
Jorge Escohotado aportará además una perspectiva vinculada a la trayectoria y al legado del filósofo, así como a la conservación y difusión de su obra.
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