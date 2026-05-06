Luis del Val analizará en Ourense la importancia de la lectura

La presencia de Luis del Val en el Foro La Región este jueves a las 20,30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel permitirá reflexionar sobre el papel de la lectura en una sociedad cada vez más dominada por la inmediatez. Bajo el título “La aventura de leer”, el periodista, escritor y voz reconocible de la radio española propone una mirada crítica sobre nuestra relación actual con los libros y la información.

Del Val parte de la idea de que leer no es solo un hábito cultural, sino también una forma de resistencia. En un contexto marcado por el consumo rápido de contenidos, el autor reivindica el valor de detenerse, pensar y profundizar. “Hemos pasado miles de años sin saber leer y escribir, pero ahora que tenemos ese conocimiento, preferimos el móvil o la televisión”, señala.

Para el periodista, la lectura ha perdido terreno no solo entre los ciudadanos, sino también en ámbitos clave como la política. En su opinión, muchos responsables públicos consideran hoy que leer “es perder el tiempo”, una idea que, advierte, tiene consecuencias en la calidad del pensamiento y del debate público.

La conferencia invitará así a replantear el papel de los libros en la vida cotidiana, pero también a entender la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Del Val propone recuperar esa relación pausada con el conocimiento, frente a la rapidez y superficialidad que imponen las pantallas.

El Foro La Región vuelve a situarse de este modo como un espacio de encuentro para el pensamiento y la reflexión, reuniendo en Ourense a figuras destacadas del panorama cultural y mediático. En esta ocasión, con una propuesta que apela directamente al lector y a su vínculo con la palabra escrita.

La cita se presenta como una oportunidad para escuchar a una de las voces más reconocibles del periodismo español en un formato cercano, en el que combinará reflexión, experiencia personal y análisis de la realidad actual.