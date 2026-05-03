Luis del Val: “Los políticos de hoy día leen menos, consideran que es perder el tiempo"

La lectura, entendida como una forma de conocimiento y de resistencia frente a la inmediatez, centrará la intervención de Luis del Val (Zaragoza, 1944) en el Foro La Región. Periodista, escritor y voz reconocible de la radio española, propone una reflexión sobre cómo ha cambiado nuestra relación con los libros y con la información en una sociedad dominada por las pantallas. Su conferencia, bajo el título “La aventura de leer”, invita a detenerse, pensar y recuperar la profundidad en un tiempo cada vez más acelerado.

Pregunta. ¿Cómo se estructura esta aventura?

Respuesta. Hemos pasado cientos de miles de años sin saber leer ni escribir, lo hacemos solamente hace 6.000 años. A partir de entonces, el progreso y el avance de la humanidad ha sido impresionante, pero ahora estamos en un punto en que, una vez que adquirido el conocimiento, nos dedicamos a ver el móvil y la televisión.

P. ¿Leer hoy es un acto cultural o de resistencia?

R. Es un acto cultural y hay mucha gente que lo practica, pero hay una generación que está con el cuello agachado todo el día mirando el móvil. Cualquier escrito en las redes o cualquier intervención hablada que exceda de un minuto y medio agota la paciencia. Eso es un síntoma peligroso, cualquier día vamos a tener que hacer los funerales del subjuntivo.

P. Ha vivido varias épocas como periodista. ¿En cuál se entendía mejor el mundo?

R. El gran cambio que he visto ha sido indudablemente internet. De repente, el mito de la biblioteca de Alejandría estaba al alcance de todo el mundo. Naturalmente, si tú pones a un tonto dentro de una biblioteca, no sabe qué hacer. Y si el estúpido está en internet, picará mucho, pero le pasará lo mismo, porque para consultar, hay que saber antes.

P. ¿Qué pierde una sociedad cuando se deja de leer con profundidad?

R. Perdemos la capacidad de reflexión. Gracias a la lectura yo me he sentado en consejos de administración de importantes empresas, he estado en países en los que jamás puse el pie y he visitado barrios miserables. Leer te permite vivir muchas vidas. Yo decidí dedicarme al periodismo un día que estuve en unas chabolas de mi Zaragoza natal, donde los niños iban descalzos pero tenían televisión. Pocas horas después estaba con un whisky en la mano y pisando alfombras de un hotel de lujo en un evento organizado por Alfonso de Borbón, que aspiraba a ser rey por aquel entonces. Y ese circo no me lo podía perder.

P. ¿Se puede formar criterio leyendo solo titulares?

R. Los titulares son intencionados. Dan la noticia con un cierto sesgo. A mí me parece muy bien que todos los medios de comunicación tengan su línea editorial, conocerlo y saberlo, porque eso te permite contrastar criterios. El problema es que ahora parece que hay que estar en una trinchera, en una facción, y eso es absurdo. Sobre todo el partido de Pedro I El Mentiroso, que nos hace ver que todo se divide en buenos y malos. Los analfabetos eso lo entienden, cuando yo de pequeño veía películas de vaqueros era lo que siempre preguntaba. Eso es formar parte del séquito de un determinado rebaño, pero no es interpretar el mundo ni vivirlo.

P. ¿Los políticos nos quieren infantilizar?

R. Los políticos lo que quieren es que les votemos. Pero ha aparecido una casta política que no tiene ninguna experiencia de la vida. Forman parte de las juventudes de un partido, luego son concejales, luego diputados, luego ministros… y en su puñetera vida han tenido que someterse a una entrevista personal para obtener un empleo. Es muy difícil organizar la vida de los demás cuando no sabes cómo es la vida de los demás.

P. ¿Leen menos que antes?

R. Sí, sin ninguna duda. Ahora tienen muchos asesores, gente que les escribe discursos, eslóganes y consignas. No leen mucho. Es más, creo que quien quiere mantener el poder lo considera una pérdida de tiempo.

P. Tiene una larga trayectoria en radio. ¿Sigue siendo un refugio del pensamiento pausado?

R. La radio es el sonido de la vida. La voz de otra persona es lo primero que perciben nuestros oídos cuando venimos a este mundo. Es un medio caliente, emotivo. El temblor de la voz emocionada es auténtico. Pero al medio que voy con más cuidado, con más respeto y con más miedo es a la prensa escrita, porque ahí queda lo que se escribe.

P. También ha escrito novela. ¿Qué le permite la ficción que no le deja el periodismo?

R. En el periodismo tienes que hablar y opinar sobre de lo que pasa. En la novela te permite la libertad de crear el mundo, eres un diosecillo que inventa personajes. Aunque en el fondo los que escribimos novelas no hacemos otra cosa que hablar de nosotros mismos.

P. ¿Se han perdido matices en el debate público?

R. Las tertulias se han mecanizado. Si la línea editorial es de derechas, hay tres de derechas y uno de izquierdas, y al revés. A mí no me parece mal. Lo que critico es pensar que solamente está la razón en una parte. El maniqueísmo es para la gente que no discurre.

P. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en esto?

R. Las redes sociales dan la voz a cualquiera, lo cual es muy democrático, pero dada la impunidad suelen ser el refugio de los cobardes. Se sacan frases de contexto y eso provoca avalanchas verdaderamente ridículas en su exageración. Una vez tuve un problema con algo que dije en la radio y se sacó de contexto. Mi hijo me dijo que había encontrado dos mil trescientas y pico amenazas de muerte.

P. Lo que hablábamos antes, no se busca el fondo.

R. Sí, exacto, no se matiza. En la radio, por ejemplo, a la cual he alabado mucho, es complicada la ironía. Se pueden tomar las cosas de manera literal y claro, eso es tremendo. Yo amo la ironía porque además creo que es el último reducto, el último cuartel, que no puede dominar la inteligencia artificial.

P. Para terminar, volvamos al tema de la charla, ¿qué libro recomendaría?

R. Si no le gusta leer, que no lea ningún libro. Tiene que ser un placer, no una obligación. Cada uno debe leer lo que le apetezca. Los personajes de ficción son reales cuando tú los imaginas. Yo siempre digo que el personaje más interesante que he conocido fue una mujer que se casó con un médico de provincias y se acabó suicidando, Madame Bovary. Esa es la gran gloria de la literatura, cada uno es dueño de lo que lee.