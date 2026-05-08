Luis del Val, en Ourense: “Aprendimos a leer y a escribir para acabar viendo el móvil”

El periodista y escritor Luis del Val protagonizó este jueves una nueva sesión del Foro La Región con la conferencia “La aventura de leer”, una intervención centrada en el valor de la lectura, la escritura y las historias en una sociedad marcada por la inmediatez y las pantallas.

La presentación corrió a cargo del periodista de La Región Evelio Traba, quien definió al invitado como “un maestro” cuya voz “ha guiado a cientos de miles de personas, tanto con sus libros como en la radio”.

Luis del Val, durante el Foro La Región junto al periodista Evelio Traba. | La Región

A partir de ahí, Del Val desarrolló una reflexión sobre la evolución de la comunicación humana y el papel decisivo de la lectura en el progreso de las sociedades. “Los periodistas conocemos mucha gente de distintas clases. Una vez conocí al profesor Arsuaga, director del yacimiento de Atapuerca. A mí lo que me interesa es que esos huesos tienen los 800.000 años y solo hace 6.000 años es cuando aprendimos a leer y a escribir”, explicó.

El escritor defendió la trascendencia histórica de la palabra escrita y situó la aparición de la imprenta como “la gran revolución” y “la democratización de la escritura”. Frente a ello, lamentó la deriva actual hacia formas de consumo cultural más rápidas y superficiales. “Y una vez que aprendimos a leer y a escribir, pues nos hemos puesto a ver la televisión y el teléfono móvil”, ironizó ante los asistentes.

La rima

Del Val también evocó la España de 1936 para explicar cómo, en muchos pueblos de menos de mil habitantes, el analfabetismo seguía siendo habitual y la transmisión del conocimiento se producía de forma oral. “La sabiduría popular se trasladaba por refranes, demostrando la importancia de la rima”, señaló.

La conferencia combinó referencias históricas, apuntes culturales y reflexiones sobre la capacidad de las narraciones para ampliar la mirada de las personas. “Las historias son importantes porque nos llevan a lugares desconocidos”, afirmó.

Del Val también reflexionó sobre la relación emocional que los lectores establecen con la ficción. Recordó que, durante años, en las facultades de Comunicación le preguntaban cuál había sido el personaje más interesante que había conocido. “Yo decía que una mujer francesa que acababa siéndole infiel a su marido y suicidándose: Madame Bovary”, desveló. Para el escritor, esa identificación demuestra hasta qué punto “todos los lectores hacemos a los personajes nuestros”.

Con un tono cercano y salpicado de ironía, Del Val reivindicó la lectura no solo como herramienta de conocimiento, sino también como una forma de detener el ritmo acelerado del presente y recuperar la capacidad de pensar con profundidad.

Una anécdota con Joaquín Sabina de protagonista

Luis del Val también recordó durante la conferencia una conversación con Joaquín Sabina sobre la importancia de la rima y sus límites creativos. El escritor explicó que el cantante y compositor, además de músico, es filólogo. En una ocasión, Sabina reconoció que la rima puede condicionar las letras. Sin embargo, defendía precisamente su valor. Gracias a esas limitaciones, aseguraba, en numerosas ocasiones se llega “a caminos y puntos a los que de otra manera nunca se habría llegado”.