María Emilia Casas: "La Constitución española no es una constitución de democracia militante"

María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, protagonizó este jueves una nueva ponencia del Foro La Región para analizar el encaje de la Constitución española en el marco jurídico europeo y los retos de las democracias actuales. La cita, que se celebró en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, sirvió para repasar de forma directa las tensiones entre las normas nacionales y el derecho comunitario.

La presentación corrió a cargo de Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Vigo. Reivindicó a la ponente recordando que fue “a primeira e a única muller que presidiu o Tribunal Constitucional” y “a primeira catedrática de dereito do traballo”, destacando que “Ourense era a súa cidade de referencia”. Casas agradeció la invitación y saludó a María José Feijóo, también profesora de Derecho del Trabajo, asegurando que las une una “amistad muy importante, creciente, que me ha traído aquí”.

Ya en materia, abordó la configuración de nuestro modelo. “La Constitución española no es una constitución de democracia militante porque no pudo serlo”, explicó, recordando que veníamos “de una dictadura y de lo que se trataba era de hacer el consenso, el pluralismo político”. Aclaró que en España “no se persigue por las ideas”, sino que hay “una ley que castiga actividades ilícitas, conductas ilícitas, no pensamientos ilícitos”. “Nosotros no exigimos una adhesión positiva a la Constitución, como los alemanes”, precisó, detallando que nuestra ley suprema admite su propia reforma y permite defender pacíficamente posiciones contrarias si se respetan los cauces legales establecidos.

El marco europeo

Gran parte de su discurso se centró en la Unión Europea y los países que desafían el Estado de derecho. Casas fue absolutamente tajante respecto a los compromisos adquiridos por cada socio comunitario: “Usted entra voluntariamente, pero sabe que si entra, tiene que aplicar la Constitución europea, que es la Constitución de todos, común”. En este sentido, descartó usar la soberanía como una excusa. “No nos vamos a andar con bromas aquí, y me da igual su identidad nacional. Usted tiene la identidad nacional que quiera, pero tiene que ser una identidad compatible con los valores de la Unión, con una democracia liberal”, sentenció rotundamente.

Casas catalogó la Carta de Derechos Fundamentales como “un mínimo común denominador” para los ciudadanos. Además, avisó a todos los tribunales nacionales de que ya no pueden “juzgar con desconocimiento o de espaldas a los cánones que establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Finalmente, subrayó con firmeza que todos los valores democráticos europeos “se aplican por sí mismos, tienen fuerza vinculante por sí mismos, sin necesidad de otra norma que los concrete”.