Mario Ruiz-Tagle responde a las preguntas del público: "La central de Conso II podría exigir hasta 500 millones adicionales"

El Foro La Región cerró con un concurrido e intenso turno de preguntas del público en el que Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, desgranó de forma directa los principales desafíos energéticos actuales. Durante el coloquio, Ruiz-Tagle alertó sobre la pérdida de competitividad de Europa frente a China y Estados Unidos debido a las trabas burocráticas, lamentando que “los tiempos de implementación son más largos”. Asimismo, advirtió que ante avances como la inteligencia artificial “la regulación no está preparada” y avisó del peligro de crear una burbuja en el almacenamiento si no crece la demanda: “vamos a tener precios cero por el día y precios cero por la noche”, lo que comprometería la viabilidad financiera de los proyectos.

En el plano local, el foco informativo se desplazó hacia la macrocentral de bombeo que Iberdrola proyecta en Conso. Ruiz-Tagle concretó el impacto financiero de soterrar la infraestructura para garantizar la viabilidad ambiental, advirtiendo que este diseño “significa un coste adicional” que elevará considerablemente el presupuesto inicial de 1.500 millones, al tener que sumar entre “300 o 400 o 500 millones de euros adicionales”. El avance de la multimillonaria inversión queda ahora supeditado al visto bueno normativo del Ministerio: “tenemos la esperanza de que durante el segundo semestre de este año podamos conocer la regulación” definitiva para poder acudir a las subastas de capacidad.

Por último, abordó el debate nuclear y el futuro de plantas como Almaraz. El directivo consideró “razonable que las partes firmantes” del protocolo de cierre “revisemos la situación a la vista de las condiciones actuales” geopolíticas y de mercado. Frente a posibles crisis de suministro, destacó la seguridad de esta tecnología al revelar que “en este momento en España debe haber uranio suficiente para la operación de las centrales nucleares para los próximos cinco años”, un blindaje estratégico clave para el sistema eléctrico.