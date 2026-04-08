Los problemas de España, bajo el análisis de Jordi Sevilla en Ourense

El economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla protagoniza este miércoles una nueva ponencia del Foro La Región. Su intervención se centrará en analizar el actual desorden geopolítico y el bloqueo institucional en España. Sevilla sostiene que el mundo ha transitado de un modelo basado en la cooperación a uno regido por la fuerza y la incertidumbre, donde Rusia y China ganan terreno mientras la Unión Europea pierde su sitio. En el ámbito nacional, el ponente señala como una anomalía que las dos fuerzas mayoritarias sean incapaces de pactar, lo que debilita gravemente la posición estratégica del país.

Sevilla, vinculado históricamente al PSOE, acude al Foro con una postura crítica hacia la dirección actual de su partido. En su análisis, identifica un proceso de “podemización” y cuestiona decisiones clave como la amnistía, vinculándola a necesidades parlamentarias coyunturales más que a principios ideológicos. Según el exministro, la formación se ha transformado en una estructura donde la discrepancia interna se ha visto reducida. Su diagnóstico apunta a que la falta de debate y la ausencia de acuerdos transversales impiden resolver cuestiones que afectan directamente al poder adquisitivo de los salarios reales de los ciudadanos.

La vivienda y la desigualdad económica ocuparán un lugar central en su discurso. Sevilla advierte que la inaccesibilidad a un hogar es el problema más grave que afronta la sociedad, pero queda relegado por la polarización política. A través de la plataforma Socialdemocracia 21, el ponente busca articular alternativas que recuperen la esencia de su formación. Para Sevilla, el crecimiento de los partidos antisistema es el resultado directo de una clase política que no utiliza la audacia para solucionar los problemas cotidianos, priorizando la confrontación partidista sobre la gestión. Su ponencia en Ourense servirá para diseccionar estos fallos del sistema y proponer una rectificación urgente del rumbo político actual que lastra el futuro nacional de cara a los ciudadanos.