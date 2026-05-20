¿Sabe usted que el próximo Foro La Región se ha convertido en una cita imprescindible tras la imputación de Zapatero?

¿Sabe usted que si ya era un lujo tener al presidente de la Audiencia Nacional en el Foro La Región, el inesperado giro de la información política con el asunto Zapatero, convierte su presencia en una cita difícil de perderse? ¿Que el gallego Juan Manuel Fernández Martínez disertará sobre la “Audiencia Nacional, garante del estado de derecho? ¿Que le viene como anillo al dedo este titular a la rabiosa actualidad del momento?