¿Sabe usted que el próximo Foro La Región se ha convertido en una cita imprescindible tras la imputación de Zapatero?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, el lujo de tener al presidente de la Audiencia Nacional en el Foro La Región, tras la imputación de Zapatero

Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional
Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional | CGPJ

¿Sabe usted que si ya era un lujo tener al presidente de la Audiencia Nacional en el Foro La Región, el inesperado giro de la información política con el asunto Zapatero, convierte su presencia en una cita difícil de perderse? ¿Que el gallego Juan Manuel Fernández Martínez disertará sobre la “Audiencia Nacional, garante del estado de derecho? ¿Que le viene como anillo al dedo este titular a la rabiosa actualidad del momento?

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