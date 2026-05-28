La Ribeira Sacra defiende su identidad rumbo al examen final de la Unesco

Foto de familia de las distintas autoridades presentes en el Parador de Santo Estevo, en el foro organizado por La Región y El Progreso.

A las puertas de una cita con la historia, la cuenta atrás definitiva ha comenzado. La Ribeira Sacra afronta su momento cumbre como la única candidata española ante la Unesco en este 2026, un hito que blindaría su protección y le otorgaría una proyección internacional de magnitud incalculable tras años de incansable trabajo en el territorio. En este escenario crucial, el Parador de Santo Estevo acogió ayer un encuentro organizado por La Región y El Progreso bajo el título “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”. El evento, que se articuló a través de una apertura institucional y dos mesas redondas, reunió a una decena de ponentes con el fin de analizar minuciosamente la candidatura del territorio ante la resolución definitiva que se dictará a finales del próximo mes de julio en Busán (Corea del Sur). La jornada dio continuidad al encuentro del año pasado y defendió la singularidad de este enclave a través de la relación entre sus ríos, el viñedo, la historia y su entorno natural.

Identidad intacta

La primera en tomar la palabra fue Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo, quien destacó que pocos territorios reúnen tantos valores culturales y humanos como la Ribeira Sacra. “Emociona non soamente pola súa beleza, sobre todo porque conserva intacta a súa identidade”, señaló, ensalzando los cañones, monasterios y socalcos. López situó a los habitantes como pilar fundamental: “Este lugar non pode entenderse sen a súa xente, sen esas xeracións de persoas, de viticultores, que traballan a terra a pesar da dificultade da súa orografía”.

Asimismo, reivindicó la cohesión social lograda: “Se algo deixa este proceso é unha lección moi importante: a capacidade dunha terra de unirse, pasando por alto as diferenzas”. Concluyó recordando que “adaptámonos ao que xa tiñamos, non tivemos que inventar nada” y sentenció: “Sabemos o que representa para Galicia e para o mundo, e agora o único que nos falta é que nolo diga a Unesco”.

“Sabemos o que representa para o mundo, agora só falta que nolo diga a Unesco” — Carmela López - Presidenta de la Diputación de Lugo

A Carmela López le siguió su homólogo ourensano, Luis Menor. El presidente provincial recordó el encuentro de 2025 en Monforte, enfocado en tres grandes metas: el reconocimiento de la Unesco, el reequilibrio territorial y la consolidación de un destino llamado a “non ser un complemento, senón unha prioridade”. Para Menor, la ansiada declaración internacional “non é un punto de chegada; é o punto de partida dunha nova era”, lo que apela a una profunda responsabilidad histórica.

Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense. | Xesús Fariñas

El mandatario enfatizó que el gran desafío es “evitar a masificación”, protegiendo una comarca “onde o paso do tempo semella deterse, e onde o silencio dialoga coa pedra e coa auga”. Defendió que la gestión debe priorizar a los residentes, ya que cuando los alcaldes hablan de comunidades no se refieren solo a monumentos, sino a “persoas, á veciñanza, á súa vida cotiá e ao seu dereito a vivir en paz”. Así, abogó por la movilidad sostenible y anunció que se estudia un gran centro de reunión para visitantes en Pereiro de Aguiar para canalizar los flujos turísticos antes de que saturen el espacio protegido. Menor desgranó apoyos institucionales como la Cátedra de Emprendimiento con la UVigo y la “Mostra dos Viños” -fijada para el 24 de octubre-, y puso a San Pedro de Rocas como modelo de desestacionalización frente a la masificación. Para el presidente provincial, el verdadero sello de Patrimonio de la Humanidad lo otorgará, día a día, “o coidado que lle deamos á nosa terra e o respecto co que saibamos acoller a quen nos visita”.

“A ansiada declaración non é un punto de chegada, é o punto de partida dunha nova era” — Luis Menor - Presidente de la Diputación de Ourense

Proyecto de país

Para completar este primer bloque de intervenciones institucionales, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, recordó el reciente congreso internacional que situó al territorio en el foco mundial. López Campos remarcó que este proceso comenzó “hai 30 anos” y coincidió en que la declaración de la Unesco “non é o punto final, é un medio para seguir potenciando, para seguir protexendo, para seguir poñendo en valor este inmenso patrimonio”.

“É a maior forma de representación cultural, patrimonial e paisaxística de Galicia” — José López Campos - Conselleiro de Cultura

El titular de Cultura situó la comarca en la cúspide de la identidad gallega al afirmar que “é a maior forma de representación cultural, patrimonial e paisaxística de Galicia”. Un territorio que, según destacó, evoca el imaginario colectivo a través de su paisaje, su extraordinario románico y su arraigada tradición vitivinícola. Con la mirada en Busán, se mostró convencido del éxito de un “proxecto de país” alineado con el Gobierno y la Unesco. “O traballo está feito”, concluyó, emplazando a defender la candidatura “nos últimos dez días do mes de xullo” y cerrando con un balance personal: “Só por ter defendido e só por ter traballado nesta candidatura, xa valeu a pena”.