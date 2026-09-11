Robert Amsterdam, en el Foro La Región: “Ningún país en el mundo trata a sus ciudadanos peor que España”

El Foro La Región dio este jueves el pistoletazo de salida a su nueva temporada en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz. Ante un aforo completo, el jurista internacional Robert Amsterdam -socio fundador del despacho Amsterdam & Partners y coautor del libro “Hacienda y el Estado dual”- pronunció una conferencia sobre la falta de garantías constitucionales en el sistema fiscal en España. La ponencia, impartida íntegramente en inglés, contó con dispositivos de traducción simultánea para que los asistentes pudieran seguir al detalle sus críticas hacia la gestión de la Agencia Tributaria.

Con una oratoria contundente y enérgica, Amsterdam comenzó su discurso abordando el impacto de la presión tributaria en el tejido productivo y en la sangría demográfica que afecta a regiones como Ourense. Para ilustrar el panorama institucional de España, el jurista citó pasajes bíblicos del Libro de Amós: “Se afirma que hay quienes odian a los que defienden la justicia en los tribunales y detestan a quien dice la verdad. Son tiempos oscuros en España, y todo el mundo debería avergonzarse del silencio de la gente frente a un Gobierno que demuestra continuamente corrupción, ilegalidad e incompetencia”. A su juicio, la Agencia Tributaria somete al contribuyente a un trato represivo sin parangón en el mundo occidental.

Estado de prerrogativa

A continuación, el jurista utilizó la metáfora de un paso fronterizo aeroportuario para ilustrar la indefensión del ciudadano frente al fisco. “Sabes lo impotente que te sientes cuando pasas por el control de pasaportes y no tienes absolutamente ningún derecho; tienes miedo hasta de hacer una broma mientras personas con mucha menos educación te intimidan. Sabes que tienes que callarte y aguantar el tirón, o te bajarán del avión”, expuso el abogado. Para el ponente, esta escena cotidiana refleja la lógica del “Estado de prerrogativa”, un esquema en el que el individuo queda desprovisto de protecciones legales frente a la autoridad. En este sentido, contrapuso las tramas burocráticas españolas con el modelo sueco, subrayando que a los autónomos españoles se les imponen “diez veces más” exigencias administrativas que en el norte de Europa, asfixiando cualquier atisbo de emprendimiento.

Acoso al contribuyente

En su análisis de la gestión fiscal, el abogado neoyorquino fue contundente contra el cobro de primas por parte de los funcionarios de inspección. “¿Qué país del mundo permite que los inspectores se metan dinero en el bolsillo por robar a los pobres?”, cuestionó indignado. Asimismo, censuró la obligación de abonar o avalar las liquidaciones antes de poder interponer recurso, una exigencia que arruina a empresas y familias en pleitos de hasta dos décadas y las atrapa durante cuatro años en tribunales administrativos que no son independientes. “Tienes que tener el dinero de Shakira para luchar contra estos bastardos”, afirmó el jurista, revelando que su despacho ha recibido “más de 700 cartas, en su mayoría de personas pobres de este país” que describen situaciones de asfixia económica. Amsterdam comparó la mentalidad de los inspectores con una “psicología de sacerdotes” que actúan convencidos de tener un derecho divino a incautar bienes ajenos y mantener como rehenes las vidas de los contribuyentes.

El Estado dual

Para ofrecer un marco explicativo de esta dinámica, Amsterdam detalló la teoría del “Estado dual”, formulada originalmente por Ernst Fraenkel para describir la coexistencia entre un ordenamiento normativo ordinario y una estructura arbitraria que actúa al margen del control judicial. Junto al fiscalista británico Christopher Wales, el ponente aplica este modelo a la Agencia Tributaria en su libro y en el denominado “Memorándum de Madrid”. Para revertir este escenario, repoblar el entorno rural mediante incentivos fiscales y frenar el éxodo del talento joven, planteó reformas ineludibles. Concluyó instando a la sociedad civil a exigir cambios reales en las urnas: “Necesitan pedir a sus políticos que renuncien a estas cuestiones antes de las próximas elecciones, acabar con los bonus y el pago previo, y cambiar la estructura para que quien recaude sus impuestos los aplique a su beneficio económico”.