Robert Amsterdam trae a Ourense su guerra contra Hacienda

Un historial de más de cuatro décadas desafiando a estados que utilizan el sistema fiscal o penal como arma de represión precede a Robert Amsterdam. El abogado internacional, fundador del despacho Amsterdam & Partners, será el encargado de inaugurar mañana la 31ª edición del Foro La Región. El encuentro arrancará a las 13,30 horas en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabado, con el aforo completo y bajo la presentación de Pablo Lago, socio director de Alén Asesores y Abogados. Asimismo, la esperada cita podrá seguirse en directo por streaming a través de la página web de La Región y en Telemiño.

A lo largo de su dilatada carrera, este jurista estadounidense se ha especializado en conflictos transfronterizos de gran magnitud, asumiendo la defensa de figuras políticas, empresarios y ciudadanos frente a maquinarias estatales implacables. Su labor se centra en evidenciar y combatir los abusos de aquellos gobiernos que retuercen la ley para oprimir, convirtiendo a Robert Amsterdam en una voz autorizada a nivel global sobre los peligros de otorgar un poder desmedido y sin supervisión a un organismo público. Su visión de la fiscalidad no se limita a los números, sino que la entiende como una herramienta política que, si carece de controles rigurosos, asfixia las libertades y destruye la seguridad jurídica fundamental.

Hacienda sin límites

Durante su intervención, centrará su discurso en la conferencia que lleva por título “Hacienda y el Estado dual”. En ella, expondrá su contundente diagnóstico sobre la Agencia Tributaria española. Basándose en la teoría del estado dual formulada por Ernst Fraenkel en 1941, Amsterdam sostendrá que en España conviven dos realidades. Sobre el papel, un Estado amparado por la Constitución; en la práctica, una administración tributaria que opera con discrecionalidad absoluta y sin rendir cuentas. Para el experto, este desequilibrio estructural deja al contribuyente atrapado en una maquinaria burocrática donde se le trata como sospechoso desde la primera notificación, asumiendo una culpabilidad automática que revierte la lógica carga de la prueba.

Según el prestigioso abogado, el sistema fiscal nacional ejerce una forma de extorsión institucionalizada, respaldado por una presunción de veracidad que anula el derecho a la defensa justa. El jurista criticará frontalmente el sistema de primas económicas de los inspectores, argumentando que estos incentivos los convierten en depredadores guiados por el puro interés económico en lugar de la necesaria objetividad. Además, denunciará la imposición de avales previos para poder recurrir y los interminables litigios que abocan a numerosas familias y emprendedores a la ruina, forzándolos a pactar con el fisco por agotamiento. Frente a este panorama, propondrá abolir los citados bonus y recuperar las garantías. Estas reformas urgentes, advierte el ponente, resultan absolutamente esenciales para poder evitar finalmente la consolidación de un modelo que él mismo considera altamente opresivo y profundamente perjudicial para todo el tejido social y económico de la sociedad en nuestro país en la actualidad.

El abogado vetado por Putin que defiende causas internacionales

El perfil internacional del jurista Robert Amsterdam trasciende sus disputas en España. Su figura está estrechamente vinculada a la protección de disidentes y opositores políticos perseguidos por regímenes autoritarios.

Sus múltiples frentes legales incluyen la defensa de la libertad religiosa. El letrado representa a la Iglesia ortodoxa ucraniana frente al proyecto de ley que amenaza sus derechos. Asimismo, en Armenia asistió al empresario Samvel Karapetyan, argumentando que sus acusaciones de malversación fueron una persecución encubierta contra la Iglesia apostólica armenia y sus fieles.

Estos choques directos contra las más altas esferas le han costado caro. Amsterdam no puede entrar en Rusia tras ser expulsado por Vladímir Putin. El detonante fue su valiente trabajo denunciando la extorsión fiscal en el caso Jackos Señor, donde las autoridades rusas usaron los impuestos para encarcelar directivos y expropiar la empresa.

Tras enfrentarse a feroces maquinarias estatales y sufrir detenciones, el abogado resume su motivación profesional con una frase que explica su forma de entender la justicia: “Defiendo las causas que me importan”.