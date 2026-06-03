Un trío de muchos caballos en el Foro La Región: “Rally de Ourense: pasión, historia y futuro”

El Rally de Ourense cuenta los días para vivir y disfrutar de su edición número 59. La cita entre las citas de motor se disputará los días viernes 13 y sábado 14 de junio, con la tradicional ceremonia de presentación el jueves 11. A partir de ahí, asfalto, emoción y tramos nocturnos para decidir al ganador. Y tres de los grandes favoritos se pasan este jueves por el Foro La Región, que sirve como Memorial Reverter y Coleman. Javier Pardo, Iván Ares y “Cohete” Suárez desgranarán todas las claves en “Rally de Ourense: pasión, historia y futuro”, que se celebrará en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y estará presentado por Iago Peleteiro.

Los tres afrontan la cita ourensana con la ilusión de alzarse con el triunfo, aunque cada uno llega en un momento muy distinto. El asturiano “Cohete” Suárez se presenta como el principal favorito. Lo hace al volante del nuevo Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Calm Competició, un binomio que ya demostró su poderío al imponerse hace escasas fechas en el Rally de Utiel, sobre tierra. Su arranque de temporada 2026 es sencillamente demoledor: tres victorias en tres participaciones dentro del Supercampeonato de España, tras ganar también en el Rally de La Nucía y en el Rally Sierra Morena, en Córdoba. “Es una cita especial”, destaca el asturiano.

No lo tendrá fácil. Iván Ares, a los mandos del Toyota Yaris GR Rally2 del equipo Breogán Motor, está realizando un inicio de temporada a tener muy en cuenta. En las dos citas sobre asfalto disputadas hasta la fecha, La Nucía y Córdoba, ha conseguido sendos segundos puestos, aunque en la prueba de tierra se quedó más descolgado. “Voy a salir a por la victoria”, admite. Para llegar a punto a Ourense, Ares disputará en unos días, el 6 de junio, el Rally de Pontevedra, a modo de test.

Ilusión y kilómetros

Y en esa terna no puede faltar Javier Pardo. El piloto de Allariz regresa al equipo Recavi tras la marcha de “Cohete” Suárez. Será su primera participación en 2026 y llega falto de kilómetros cronometrados y ritmo de carrera, pero con un aval incontestable: el pasado año se impuso en el Rally de Ourense con el Skoda Fabia RS Rally2, poniendo fin a más de cuatro décadas sin que un piloto ourensano lograra la victoria. “Mi objetivo es disfrutar”, avanza el alaricano.

Pero antes de correr, hablarán largo y tendido del Rally de Ourense como expertos y favoritos. Una cita imprescindible para la numerosa y entendida afición ourensana al automovilismo.