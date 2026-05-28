FORO LA REGIÓN - ENCONTROS EN EL PROGRESO
Turismo y viñedo de Ribeira Sacra exigen una estrategia conjunta sostenible
Tras las intervenciones institucionales, el foro dio paso a la primera mesa redonda para escuchar a quienes impulsan proyectos directamente sobre el terreno. El debate, titulado “Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade”, reunió a Xabier Ferreiro, responsable de Erbedeiro Aldea Sonora; Javier Rodríguez Pintos, promotor del Camiño do Monxe, y Fernando González, de Adega Algueira. Los ponentes coincidieron en que el porvenir de la Ribeira Sacra ante la Unesco exige una estrategia conjunta asentada en la sostenibilidad, donde el viñedo y el turismo activo operen en perfecta sintonía.
Xabier Ferreiro describió la recuperación de una aldea abandonada ligada a las artes escénicas. El espacio cuenta con siete edificaciones que albergarán teatro, estudio de grabación y un auditorio para 250 localidades. Ferreiro incidió de manera directa en la importancia de dotar a los nuevos creadores de herramientas y de un entorno idóneo para producir manifestaciones artísticas singulares que revitalicen la zona mediante el intercambio cultural directo. En este sentido, calificó su vinculación como un “flechazo” con un entorno que “impregna e non te deixa indiferente”. Asimismo, abogó por colaborar con los lugareños y recomendó participar en la vendimia para comprender la viticultura heroica.
“O territorio da Ribeira Sacra impregna e non te deixa indiferente”
Por su parte, Javier Rodríguez Pintos aportó su visión como montañero asentado en la zona. Su proyecto consiste en un itinerario de turismo activo de 140 kilómetros estructurado en siete etapas que enlazan siete monasterios y tres castillos, recreando las caminatas medievales de los monjes por Castro Caldelas, Santa Cristina o San Pedro de Rocas. También destacó que el 80% de los caminantes provienen del Camino de Santiago, impactados al descubrir “a soidade” y la desconexión del entorno. Caminar sin masificaciones, apuntó, favorece una interacción más auténtica con los paisanos y fomenta un respeto mucho mayor por el vino y la tierra al recorrer físicamente los cañones a pie.
El cierre corrió a cargo de Fernando González, fundador de Adega Algueira, quien fue rotundo: “Nós xa somos Patrimonio da Humanidade. Só nos falta poñer un selo”. Con 45 años de trayectoria, González se definió como un restaurador de viñedos históricos abandonados tras la posguerra, recordando sus inicios en Sober en 1979 o el reto de recuperar fincas como Cortezada. Defendió que la D.O. Ribeira Sacra fue la gran palanca del territorio. De cara al horizonte ante la Unesco, el productor destacó el inmenso prestigio internacional que aportará este hito histórico y recordó la imperiosa necesidad de salvaguardar el valioso patrimonio cultural, paisajístico y humano que define hoy en día a las pequeñas comunidades tradicionales. González concluyó reafirmando su compromiso con una comarca que lo tiene “encantado”.
“Nós xa somos patrimonio da humanidade, só nos falta o selo”
Como broche final, los ponentes coincidieron plenamente en la importancia de la colaboración para el desarrollo comarcal. Mientras Ferreiro defendió cooperar para consolidar relaciones productivas, Rodríguez definió su ruta como un complemento indispensable para las bodegas, subrayando que sin el viñedo, “a xoia da coroa”, el senderismo carecería de sentido. Finalmente, González equiparó a los agentes económicos con “unha pequena familia” que actúa unida, compartiendo circuitos y orientando a los visitantes para potenciar todo el territorio.
