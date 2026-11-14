Más de 10.000 personas se examinan este fin de semana para conseguir una plaza en el Sergas

Un total de 10.172 personas están convocadas este fin de semana, 14 y 15 de noviembre, a las oposiciones del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que se celebrarán en el Recinto de la Feria Internacional de Galicia, en Silleda. Las pruebas permitirán optar a plazas de diferentes categorías profesionales, entre las que destaca la de celador, con 7.800 aspirantes.

La jornada del sábado comenzará a las 9:30 horas, cuando se examinarán 1.170 personas de cinco especialidades. La categoría con mayor número de inscritos durante la mañana será la de farmacéutico de atención primaria, con 655 candidatos para 31 plazas, seguida de odontólogo de atención primaria, con 196 aspirantes para ocho puestos.

También están convocadas 181 personas para siete plazas de calefactor, 104 para nueve puestos de técnico en gestión de sistemas y tecnologías de la información y 34 para seis plazas de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

7.800 opositores para 348 plazas de celador

La mayor afluencia de aspirantes se producirá durante la tarde del sábado. A partir de las 16:00 horas se celebrarán los exámenes de celador, con 7.800 personas convocadas para 348 plazas.

Las pruebas incluyen tanto el turno general como el reservado a personas con discapacidad intelectual y constituyen la convocatoria más multitudinaria de este fin de semana.

Las últimas oposiciones del Sergas serán el domingo

El proceso continuará el domingo 15 de noviembre, desde las 9:30 horas, con otras cuatro categorías profesionales y un total de 1.202 aspirantes.

Entre ellas figura la de electricista, con 427 inscritos para 11 plazas, seguida de dietista-nutricionista, que reúne a 363 candidatos para 45 puestos.

También se celebrarán las pruebas de terapeuta ocupacional, con 273 aspirantes para 11 plazas, y médico asistencial del 061, con 139 personas inscritas para ocho puestos.

Con estos exámenes, el Sergas dará por concluido este turno de pruebas selectivas en Silleda, que durante el fin de semana reunirá a más de 10.000 candidatos interesados en acceder a un empleo en la sanidad pública gallega.