Casi 100 víctimas mortales en las carreteras gallegas durante 2025

Las carreteras gallegas se han saldado más vidas en este 2025 que en los últimos años. Un total de 96 personas han fallecido en accidentes de tráfico, aumentando desde los 90 fallecidos de 2024 y los 88 del año anterior.

Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025, en la que ha advertido de que siguen siendo "demasiados" fallecidos.

En este último año se registraron 36 días "blancos", es decir, sin víctimas mortales en las carreteras, frente a los 28 días que se contabilizaron en 2024. Por lo tanto, se han ampliado las muertes en una cantidad de días menor.

Datos nacionales

En cuanto a las carreteras españolas, un total de 1.119 personas han fallecido en 1.028 accidentes de tráfico a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos. Así, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, lo que supone el valor más bajo de toda la serie.

El pasado año, las autopistas y autovías registraron 298 muertes, 30 fallecidos menos; mientras que en el resto de vías han perdido la vida 821 personas, cinco menos (-1%). De este modo, tres de cada cuatro muertes de producen en carreteras secundarias. Respecto al perfil de las víctimas, un total de 818 muertos eran conductores, el 73% del total; seguidos de los pasajeros, con 198 muertos (18%) y los peatones, con 103 muertes (9%).

Por medio de desplazamiento, los turismos acumulan el mayor número de fallecidos, con 531 muertos y el 47% del total, lo que supone 22 víctimas menos que en 2024. Además, 139 de las víctimas murieron en autopista y autovía, y 392 en vías secundarias. Asimismo, en 2025 se han reducido las víctimas mortales en furgoneta, con 55 muertes y, de nuevo, 22 menos que el año anterior. Dos personas fallecieron cuando viajaban en autobús.

Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, con 451 fallecidos, seis menos (-1%). El grupo más numeroso es, de nuevo, el de los motoristas, que registra 304 muertos, cinco más que en 2024. Del total, 72 fallecieron en autopistas y autovías, nueve menos (-11%). En vías convencionales, fallecieron 232 motoristas, 14 más (+6%).

Por su parte, en 2025 fallecieron 103 peatones, cuatro menos. En este caso, un total de 39 peatones fueron atropellados en vías de alta capacidad, frente a 64 de secundarias, 13 menos y 9 más respectivamente.

En relación con el tipo de siniestro, los datos presentados este jueves reflejan que la salida de vía es el que mayor número de víctimas deja con 481 fallecidos, el 43% del total. Las colisiones frontales aglutinan el 21% de las muertes (237), un 5% menos. Sobre el uso de sistemas de seguridad, 165 muertos no lo utilizaba en el momento de accidente, y uno de cada cuatro muertos en turismo y furgoneta no llevaba el cinturón.

Por edad, los mayores de 65 años registran el mayor número de fallecidos, con 239 víctimas mortales, 14 más que en 2024 y representando el 21% del total. Por zona geográfica, las comunidades de Andalucía y Cataluña registraron el mayor número de fallecidos, con un 20 y un 13% del total, respectivamente. En cambio, La Rioja y Cantabria registraron el menor número de fallecidos.

Además, los mayores crecimientos de mortalidad se han producido en Navarra, con 15 muertes más y Canarias, con 14 por encima de las de 2024. En el lado opuesto, han bajado las muertes en Castilla y León (-19), y en Murcia y Comunidad Valenciana (-16).

Campaña de Navidad

Este jueves también se han dado los datos de siniestralidad de Navidad 2025-2026. Entre las 15.00 horas del 19 de diciembre y las 23.59 del 6 de enero se han registrado 35 siniestros (-24%), con 39 fallecidos (-20%).

En autopistas y autovías (con 7 fallecidos) han registrado una disminución de seis víctimas, mientras que en vías secundarias (32 fallecidos) ha descendido un 11% respecto a la Navidad anterior. El 18% de las víctimas mortales contabilizadas en Navidad se concentraron en autopista y autovías frente al 82% registrado en el resto de las vías interurbanas.

Respecto al tipo de vehículo involucrado en un siniestro mortal, camiones ligeros y pesados, autobuses, bicicletas, ciclomotores y vehículos de movilidad personal se mantienen en cero fallecidos, turismos y peatones disminuyen su mortalidad y aumenta un fallecido entre el colectivo de usuarios de motocicletas.

El turismo es el medio de desplazamiento con mayor número de personas fallecidas respecto del total, concentrando el 41% (16) del total de víctimas mortales. Esta cifra supone una disminución del 24% (-5) respecto a la Navidad 2024/2025 y es el mínimo histórico de la serie analizada.

Por su parte, los colectivos y medios vulnerables concentran el 36% de las personas fallecidas (14), una disminución del 22% (-4) respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este grupo, nueve personas se desplazaban en motocicleta, único medio que registra un incremento, con una persona fallecida más que en el periodo anterior. En el caso de los peatones (5) se observa una disminución de cinco víctimas mortales respecto al periodo equivalente del año anterior.