Hasta 12 cursos formarán a 960 profesionales en prevención de incendios, la mayoría impartidos en Toén

La Consellería do Medio Rural ha programado para el segundo trimestre un total de 12 cursos de formación para el personal del Servizo de Prevención e defensa contra Incendios Forestais (SPIF), en el que está previsto que participen más de 960 profesionales.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, las acciones formativas se harán en 16 ediciones, con una duración total de 450 horas, y se hará tanto formación presencial como telemática.

En los cursos participarán profesionales de las diferentes categorías en las que se estructura el Servizo, desde los agentes, bomberos forestales, vigilantes y conductores de motobomba hasta el personal de los medios aéreos, pasando por emisoristas y técnicos de los distritos y de los servicios provinciales, entre otros.

Así, los cursos programados para este segundo trimestre abarcarán aspectos como la formación básica en investigación de incendios, el manejo de maquinaria, la utilización de datos e imágenes de satélite aplicados a la extinción, a las herramientas de gestión emocional y auto-coidado en la emergencia por incendios forestales, al análisis de los incendios, a las operaciones avanzadas, o mejora de la eficiencia del SPIF ante el riesgo extremos por incendios, entre otros.

En este sentido, parte de estos cursos se realizarán en el Centro Integral de Lucha contra el Fuego (CILL) de Toén (Ourense), unas instalaciones de la Xunta especialmente diseñadas para ofrecer este tipo de formación y que ya han acogido a profesionales de diferentes países europeos, como Estonia o Países Bajos.

Así, en el CILL se impartirán acciones formativas sobre riesgos extremos de incendios, sobre gestión emocional o sobre el uso de maquinaria ligera; así como las dirigidas a directores técnicos de extinción, para la actualización de procedimientos operativos.