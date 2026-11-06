14 detenidos del grupo neonazi Núcleo Nacional en una operación policial con registros en Galicia

La Policía Nacional ha detenido a 14 miembros de Núcleo Nacional, una organización de extrema derecha, en una operación desarrollada en varias provincias españolas, entre ellas Pontevedra. Los agentes han practicado diez registros y han intervenido numeroso material relacionado con el grupo, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Entre los arrestados figuran varios dirigentes de la organización, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. Los registros se han llevado a cabo en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, e incluyen la sede central del colectivo en la capital española y varios domicilios particulares.

Los detenidos están investigados por presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Una investigación iniciada tras una agresión en Gijón

La operación tiene su origen en unos altercados ocurridos el pasado mes de febrero en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada, en Gijón, donde varios jóvenes denunciaron haber sufrido agresiones. Una magistrada de Gijón ha autorizado las entradas, registros y detenciones practicadas en distintas ciudades españolas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias informó inicialmente de diez arrestados, siete de ellos pertenecientes a la cúpula de Núcleo Nacional. Está previsto que sean trasladados a Gijón para declarar ante la jueza, previsiblemente este domingo.

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La investigación, dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, continúa abierta después de que se haya levantado el secreto de las actuaciones.

Núcleo Nacional ya había sido objeto de investigaciones por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos. La organización adquirió notoriedad durante las protestas de noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, contra la Ley de Amnistía.

El colectivo también ha promovido movilizaciones contra la inmigración y utiliza habitualmente el término "remigración" entre sus consignas. La organización figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, mientras que Noviembre Nacional consta como marca registrada en el registro de partidos políticos.

La legislación española permite suspender o disolver asociaciones mediante una resolución judicial motivada. También contempla su suspensión provisional mientras se tramita un procedimiento.

El Ministerio del Interior ya había reconocido, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Sumar, que sus posibilidades legales para impedir la inscripción de asociaciones o partidos vinculados a grupos de extrema derecha son limitadas bajo la normativa vigente.